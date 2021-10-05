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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ в этом году запустило с Плесецка четыре ракеты с военными спутниками и одну МБР

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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В 2021 году на космодроме Плесецк было проведено четыре запуска ракет "Союз-2" с военными спутниками и пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые расчеты государственного испытательного космодрома Плесецк провели четыре пуска ракет космического назначения класса "Союз-2" с космическими аппаратами военного назначения и один пуск межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало о трех запусках ракет "Союз-2" с военными спутниками с космодрома Плесецк в 2021 году - 2 февраля, 25 июня и 9 сентября.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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