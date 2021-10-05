Российские военные в 2021 году проконтролировали вывод на орбиты почти 1,5 тыс. космических аппаратов

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Более 1450 космических аппаратов выведено на орбиты в 2021 году под контролем Космических войск ВКС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2021 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС провели более 3,5 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 1450 космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Также специалисты Минобороны РФ обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 270 космических объектов, выдали 15 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки

"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", - сообщили военные.

Сообщается, что в течении текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

"Специалисты Главного испытательного космического центра им.Г.С.Титова обеспечили проведение 15 пусков ракет космического назначения с космодрома Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 258 отечественных и иностранных космических аппаратов", - сообщили в ведомстве.