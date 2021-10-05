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Известия.ru

NASA завершило проектирование космического телескопа «Нэнси Грейс Роман»

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Источник изображения: Фото: NASA/Chris Gunn

NASA завершило проектные и опытно-конструкторские работы по созданию космического телескопа «Нэнси Грейс Роман», сообщается на сайте ведомства.

«После обширного тестирования оборудования и сложного моделирования независимая группа экспертов подтвердила, что разработанная нами обсерватория будет работать. Мы знаем, как это будет выглядеть и на что будет способно. Теперь, когда основа заложена, команда рада продолжить строительство и тестирование обсерватории, которую они задумали», — отметила Джули МакЭнери, старший научный сотрудник космического телескопа в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте (США).

Перед запуском миссии, который состоится не позднее мая 2027 года, предстоит сборка аппарата.

«Когда всё наше летное оборудование будет готово в 2024 году, мы проведем обзор системной интеграции и интегрируем римскую обсерваторию. Наконец, мы протестируем всю обсерваторию в условиях, имитирующих запуск и нашу орбиту, чтобы убедиться, что «Роман» будет работать так, как задумано», — отметили в NASA.

В космос телескоп выведет ракета-носитель Delta IV Heavy. «Нэнси Грейс Роман» будет работать на гало-орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце–Земля в течение пяти лет.

Отмечается, что у 288-мегапиксельной камеры аппарата поле зрения в 200 раз больше, чем у телескопа «Хаббл». Это позволит на высшем уровне детализировать снимки. Коронограф «Нэнси Грейс Роман», в свою очередь, будет получать четкие изображения крупных экзопланет и протопланетных дисков. Ожидается, что миссия поможет прояснить такие космические загадки, как темная энергия и темная материя.

Европейское космическое агентство (ESA) 29 сентября сообщило о готовящейся в конце 2022 года отправке телескопа Euclid ракетой «Союз».

«Миссия ESA Euclid достигла новой вехи в своем развитии: успешно протестированы телескоп и инструменты, показавшие, что он может работать и достигать требуемых характеристик в экстремальных условиях космоса. Euclid будет изучать темную энергию и темную материю», — говорится в сообщении.

Euclid запустят с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане. Телескоп рассчитан на шесть лет работы, он отобразит миллиарды галактик с точность на расстоянии до 10 млрд световых лет от Земли, а съемка покроет до трети ночного неба, добавили в ESA.

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