Военные Азербайджана и Турции проведут очередные учения в Нахичевани

Баку. 3 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Вооруженные силы Азербайджана и Турции 5-8 октября проведут в Нахичевани совместные военные учения "Нерушимое братство", сообщают турецкие СМИ со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны Турции по связям с прессой Пынар Кару.

По ее словам, целью учений является развитие сотрудничества и координации между сухопутными войсками Турции и Азербайджана.

"Мы будем продолжать поддерживать наших азербайджанских братьев всеми средствами, как мы это делали до сих пор", - отметила она.

Отвечая на вопрос о напряженности между Ираном и Азербайджаном, Кара подчеркнула, что "все события в регионе внимательно отслеживаются".