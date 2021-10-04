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Интерфакс-АВН

Военные Азербайджана и Турции проведут очередные учения в Нахичевани

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Турецкая армия прибыла на учения в Азербайджан
Турецкая армия прибыла на учения в Азербайджан.
Источник изображения: © пресс-служба Минобороны Азербайджана | Перейти в фотобанк

Баку. 3 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Вооруженные силы Азербайджана и Турции 5-8 октября проведут в Нахичевани совместные военные учения "Нерушимое братство", сообщают турецкие СМИ со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны Турции по связям с прессой Пынар Кару.

По ее словам, целью учений является развитие сотрудничества и координации между сухопутными войсками Турции и Азербайджана.

"Мы будем продолжать поддерживать наших азербайджанских братьев всеми средствами, как мы это делали до сих пор", - отметила она.

Отвечая на вопрос о напряженности между Ираном и Азербайджаном, Кара подчеркнула, что "все события в регионе внимательно отслеживаются".

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Страны
Азербайджан
Иран
Турция
Проекты
Военные учения
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