Польша продолжает наращивать военный потенциал. Минск и Москва готовы к ответу

29-30 сентября в Варшаве состоялась конференция оборонного сектора Польши, в ходе которой руководство страны официально и публично представило планы «трансформации Войска Польского». Среди прочего обнародованы программы дальнейшего оснащения Сухопутных войск новыми образцами вооружений.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время в составе польских бронетанковых и механизированных войск имеются 247 танков Leopard 2 трех модификаций, 301 единица Т-72, 233 – РТ-91 и 1104 – БМП-1. Реализуются две программы обновления танкового парка: первая касается модернизации Leopard 2A4 до версии Leopard 2PL, вторая - модификации танков Т-72 до уровня Т-72АР и Т-72М1Р.

Кроме того, начата процедура закупки 250 танков M1A2 Abrams, которые поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии. Ускорена реализация программ испытаний нового БМП Borsuk и повышения боевых возможностей БТР Rosomak за счет покупки машин с новой башней ZSSW-30, а также внедряются артиллерийские системы Krab и Rak.

Изменения в техническом оснащении Сухопутных войск Польши сопровождаются изменениями в организационно-штатной структуре этого вида войск.

Планы разработаны на основе анализа вооруженных конфликтов, происходящих в различных частях мира в последние годы, в которых не только широко применялись новые тактики, но и новые системы оружия, такие как беспилотные летательные аппараты боевого и разведывательного назначения, некинетические средства борьбы с противником, средства радиоэлектронного противодействия и т. д.

Трудно не согласиться с представителями польской армии, что «танки по-прежнему являются основным оружием на поле боя. Наряду с профессионализацией сухопутных армий происходит отказ от массового использования танков в пользу их качества и универсальности на современных и будущих полях сражений. Танк есть и будет основным средством ведения боя и в то же время частью объединенных сил».

Следует отметить, что насыщение Войска Польского новыми образцами вооружения и военной техники не остаются без внимания военного ведомства Беларуси. Идет наращивание потенциала белорусских Вооруженных Сил и их операционной совместимости с армией стратегического союзника России.

Мы можем наблюдать определенные шаги по формированию нового облика белорусской армии. Так, накануне в Минск прибыла первая партия БТР-82А производства АО «Арзамасский машиностроительный завод». Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Вторая партия бронетехники из батальонного комплекта БТР-82А ожидается в ноябре этого года.

Кроме того, не стоит забывать о заявлении президента А.Лукашенко, что до 2025 года Беларусь планирует закупить у России вооружений на более чем 1 миллиард долларов. Такая сумма свидетельствует о дооснащении белорусских войск по российскому образцу и выходе военно-технического сотрудничества Минска и Москвы на качественно-новый уровень.

Николай Астровский