Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша продолжает наращивать военный потенциал. Минск и Москва готовы к ответу

370
0
0
Leopard 2A5
Leopard 2A5.
Источник изображения: twitter

29-30 сентября в Варшаве состоялась конференция оборонного сектора Польши, в ходе которой руководство страны официально и публично представило планы «трансформации Войска Польского». Среди прочего обнародованы программы дальнейшего оснащения Сухопутных войск новыми образцами вооружений.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время в составе польских бронетанковых и механизированных войск имеются 247 танков Leopard 2 трех модификаций, 301 единица Т-72, 233 – РТ-91 и 1104 – БМП-1. Реализуются две программы обновления танкового парка: первая касается модернизации Leopard 2A4 до версии Leopard 2PL, вторая - модификации танков Т-72 до уровня Т-72АР и Т-72М1Р.

Кроме того, начата процедура закупки 250 танков M1A2 Abrams, которые поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии. Ускорена реализация программ испытаний нового БМП Borsuk и повышения боевых возможностей БТР Rosomak за счет покупки машин с новой башней ZSSW-30, а также внедряются артиллерийские системы Krab и Rak.

Изменения в техническом оснащении Сухопутных войск Польши сопровождаются изменениями в организационно-штатной структуре этого вида войск.

Планы разработаны на основе анализа вооруженных конфликтов, происходящих в различных частях мира в последние годы, в которых не только широко применялись новые тактики, но и новые системы оружия, такие как беспилотные летательные аппараты боевого и разведывательного назначения, некинетические средства борьбы с противником, средства радиоэлектронного противодействия и т. д.

Трудно не согласиться с представителями польской армии, что «танки по-прежнему являются основным оружием на поле боя. Наряду с профессионализацией сухопутных армий происходит отказ от массового использования танков в пользу их качества и универсальности на современных и будущих полях сражений. Танк есть и будет основным средством ведения боя и в то же время частью объединенных сил».

Следует отметить, что насыщение Войска Польского новыми образцами вооружения и военной техники не остаются без внимания военного ведомства Беларуси. Идет наращивание потенциала белорусских Вооруженных Сил и их операционной совместимости с армией стратегического союзника России.

Мы можем наблюдать определенные шаги по формированию нового облика белорусской армии. Так, накануне в Минск прибыла первая партия БТР-82А производства АО «Арзамасский машиностроительный завод». Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Вторая партия бронетехники из батальонного комплекта БТР-82А ожидается в ноябре этого года.

Кроме того, не стоит забывать о заявлении президента А.Лукашенко, что до 2025 года Беларусь планирует закупить у России вооружений на более чем 1 миллиард долларов. Такая сумма свидетельствует о дооснащении белорусских войск по российскому образцу и выходе военно-технического сотрудничества Минска и Москвы на качественно-новый уровень.

Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
PT-91
RAK
Rosomak КТО
БМП-1
БТР-82
БТР-82А
Т-72
Компании
АМЗ
Похожие новости
16.07.2021
Польша нацеливает на Калининград американские танки
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
10.11.2017
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
31.08.2016
Чудо на Висле
17.04.2013
Колесо или гусеница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 07:21
  • 1
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 04.10 06:26
  • 149
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 01:30
  • 8
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 01:25
  • 1
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 19:49
  • 66
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 03.10 19:36
  • 3
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 03.10 16:07
  • 11
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 02.10 21:49
  • 61
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 02.10 07:01
  • 5
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 02.10 01:45
  • 27
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 01.10 23:41
  • 53
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.10 19:53
  • 2
«Небесный тихоход» для гибридной войны