Военный раздел поднимется на второе место в бюджете России по расходам.

В 2022 году расходы России на оборону, как и до пандемии, окажутся выше, чем на экономику, следует из проекта федерального бюджета. Речь идет о возвращении к докризисному соотношению после роста трат на субсидии бизнесу в пандемию

Расходы федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2022 году вновь будут выше, чем по разделу "Национальная экономика", после двух лет перевеса гражданского направления, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022-2024 годы. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на предстоящую трехлетку 30 сентября.

В 2022 году федеральный центр потратит на оборону более 3,5 трлн руб. - почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны. На экономику будет направлено чуть менее - 3,46 трлн руб. Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно остается социальная политика - более 5,8 трлн руб. на 2022 год.

В 2020 году расходы на национальную экономику опередили военный бюджет, что произошло впервые с 2014 года. В текущем году "экономический" раздел вновь обойдется государству дороже: по состоянию на 27 сентября Минфин планирует, что по этому разделу будут потрачены более 3,6 трлн руб. - против 3,4 трлн руб. на оборону, следует из данных госпортала "Электронный бюджет".

Почему так происходит

В кризисные для экономики периоды включается контрциклическая функция бюджетной политики: расходы по разделу "Национальная экономика" возрастают в качестве фискального стимула от государства. В то же время оборонные расходы в реальном выражении более стабильны, их рост в номинальном выражении более гладкий. В 2020 году правительство на фоне пандемии одобрило оптимизацию государственной программы вооружений через пятипроцентное сокращение ее расходов.

Расходы по разделу "Национальная экономика" превышали оборонные и в 2014 году на фоне обвала цен на нефть (тогда более 800 млрд руб. на докапитализацию банков через Агентство по страхованию вкладов провели как раз через этот раздел), и в 2009 году, когда ВВП страны упал на 7,8%.

В 2020 году был реализован "беспрецедентный" антикризисный пакет стоимостью более 4,5% ВВП, в 2021 году бюджет сохранил контрциклическую направленность, однако уже проводится нормализация бюджетной политики, утверждает Минфин. В трехлетнем проекте бюджета, в частности, учтены дополнительные ассигнования на поддержку опережающего развития отраслей экономики в сумме 0,5 трлн руб. и на мероприятия в сфере обороны, безопасности и правоохранительной деятельности на сумму более 2,1 трлн руб., говорится в "Основных направлениях бюджетной политики", внесенных в Думу вместе с проектом бюджета.

На что идут расходы по национальной экономике

Расходы на национальную оборону не подлежат подробному анализу, поскольку основная часть ассигнований по этому разделу проходит как секретная. Что касается раздела "Национальная экономика", то в 2020 году по нему прошли субсидии юридическим лицам на сумму почти 680 млрд руб. (59% от общего объема предоставленных юрлицам субсидий), включая субсидии банкам в связи с льготными кредитами сельхозпроизводителям, производителям транспортных средств, сельхозтехники, малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях и т.д. Крупнейшей рубрикой в разделе "Национальная экономика" является дорожное хозяйство, на которое приходится 28% расходов раздела.

В 2022 году из бюджета по "экономическому" разделу, в частности, будут выделены дополнительные субсидии российским компаниям на создание электронной компонентной базы, развитие радиоэлектронной промышленности, проведение научно-исследовательских работ в области средств производств электроники, следует из материалов к проекту бюджета.

Расходы на национальную оборону и национальную экономику - часть так называемой функциональной классификации бюджетных расходов. Однако прямые и косвенные военные расходы в бюджете больше, чем по разделу "Национальная оборона". Например, у Минобороны есть расходы, проходящие по разделу "Национальная экономика" (на развитие связи и информатики). А пенсии бывшим военнослужащим, выплачиваемые через систему Минобороны, проходят по разделу "Социальная политика" (почти 370 млрд руб. в 2022 году).

Иван Ткачёв