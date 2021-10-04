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Военно-промышленный курьер

Военный бюджет России растет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2022 году вновь будут выше, чем по разделу «Национальная экономика», после двух лет перевеса гражданского направления.

Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022−2024 годы. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на предстоящую трехлетку 30 сентября.

В 2022 году федеральный центр потратит на оборону более 3,5 трлн руб. — почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны. 

На экономику будет направлено чуть менее — 3,46 трлн руб. Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно остается социальная политика — более 5,8 трлн руб. на 2022 год.

В 2020 году расходы на национальную экономику опередили военный бюджет, что произошло впервые с 2014 года. 

В текущем году «экономический» раздел вновь обойдется государству дороже: по состоянию на 27 сентября Минфин планирует, что по этому разделу будут потрачены более 3,6 трлн руб. — против 3,4 трлн руб. на оборону, следует из данных госпортала «Электронный бюджет», пишет РБК.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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