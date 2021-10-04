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РИА Новости

РБК: военные расходы в России в 2022 году превысят 3,5 триллиона рублей

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Учения "Запад-2021" на полигоне Мулино
Учения "Запад-2021" на полигоне Мулино.
Источник изображения: © Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия в следующем году потратит на оборону более 3,5 триллиона рублей — тем самым эта сфера займет второе место в федеральном бюджете, пишет РБК.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022-2024 годы, крупнейшим разделом по-прежнему будет социальная политика: на нее планируют потратить более 5,8 триллиона.

На экономику, в свою очередь, выделили 3,46 триллиона, причем последние два года эта отрасль получала больше средств, чем оборонная. По информации портала "Электронный бюджет", в этом году Министерство финансов выделил на расходы в экономической сфере 3,6 триллиона рублей, тогда как на оборону — 3,4 триллиона.

До пандемии расходы на экономику превышали военные лишь дважды: в 2014 году, когда произошел обвал цен на нефть, и в 2009-м — тогда ВВП России упал на 7,8 процента.

В 2020 году больше всего средств из экономического раздела выделили на дорожное хозяйство (28 процентов расходов), а также на субсидии юридическим лицам. Как отмечает РБК, данные по тратам на оборонную сферу подробно проанализировать невозможно, поскольку большая их часть засекречена.

В конце сентября правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", пересмотрев параметры расходов и, соответственно, размеры профицитов и дефицита. Расходы в следующем году запланировали на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023-м – 25,24 триллиона, в 2024-м – 26,35 триллиона.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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