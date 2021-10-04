KF-21 Boramae: стелс по-корейски

Южная Корея готовится поднять в небо первый прототип собственного истребителя. Но пока этого не произошло, в Администрации программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) выпустили «мультфильм» о перспективном самолёте.

В описании к видео указывается, что в начале ролика показана выкатка реального прототипа в рамках его официальной презентации. Далее следует визуализация компьютерной модели истребителя KF-21 Boramae.

Перспективный истребитель Южной Кореи

KF-21 оснащён двумя двигателями. Имея длину фюзеляжа 16,9 м, ширину 11,2 м и высоту 4,7 м, он аналогичен по габаритам истребителю F-18. Максимальная скорость — 2200 км/ч, дальность — 2900 км, полезная нагрузка — 7,7 т.