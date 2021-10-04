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ТАСС

Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" позволяет ему летать без связи с оператором

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БПЛА С-70 «Охотник»
БПЛА С-70 «Охотник».
Источник изображения: Минобороны РФ/ТАСС

По словам главного конструктора беспилотника компании "Сухой" Сергея Бибикова, принципиальное отличие информационно-управляющей системы от аналогичных для пилотируемых самолетов в том, что она гораздо более интеллектуализирована

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Система управления нового ударного беспилотника С-70 "Охотник" способна обеспечить его возвращение на аэродром даже при потере связи с оператором. Об этом в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" сообщил главный конструктор беспилотника компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Сергей Бибиков.

"[Система управления "Охотника"] обеспечит автономные действия летательного аппарата как минимум для безопасного возвращения в точку базирования. ИУС (Информационно-управляющая система) полностью выполняет функции оператора в случае потери связи", - заявил он.

По его словам, принципиальное отличие ИУС от аналогичных систем для пилотируемых самолетов в том, что она гораздо более интеллектуализирована. "Он ["Охотник"] превращается в аппарат, работающий без вмешательства летчика. Он сам знает, какая должна быть скорость, он ее сам автоматически контролирует, и в этом режиме функции выполняются полностью автоматически", - подчеркнул Бибиков.

Источник ТАСС ранее информировал, что, благодаря искусственному интеллекту, "Охотник" сможет самостоятельно выполнять боевые задачи, а именно будет иметь режим полностью автономной работы и сможет самостоятельно вести поиск отдельных типов целей, докладывать о них и атаковать.

Ранее сообщалось, что новейший ударный беспилотник уже успели испытать в боевых условиях в Сирии.

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