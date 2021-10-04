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Военно-промышленный курьер

Мали получило четыре «Ми», вопрос о ЧВК «Вагнера» остается

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Мали получило 4 военных вертолета, закупленных у России на фоне обострения отношений с Францией.

Поступает информация о сотрудничестве «переходных властей» страны с российской «ЧВК Вагнера». 

Когда российские вертолеты прибыли в Бамако, в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «постыдным» недавнее заявление главы правительства Мали о том, что Франция бросила его страну на произвол судьбы.

Власти Мали получили из России 4 военных вертолета Ми-171 с вооружением и боеприпасами в рамках межгосударственного контракта, заключенного в декабре 2020 года. Транспортный самолет с военным грузом в аэропорту Бамако встречал министр обороны в «переходном правительстве» Мали, полковник Садио Камара, передали AFP и Reuters сообщения местных СМИ.

Камара пояснил, что сами вертолеты Ми-171 были приобретены у России «полностью» за счет малийского бюджета, а вооружение и боеприпасы были «подарены» Москвой. «Это реализация контракта, подписанного в декабре 2020 года и вступившего в силу в июне 2021 года», — цитирует France-Presse заявление полковника, который отметил «надежность и серьезность» России как партнера нынешних властей Мали в «рамках взаимовыгодных обменов».

Садио Камара также назвал РФ «дружественной страной», с которой Мали «всегда поддерживала очень плодотворное сотрудничество».

Садио Камара — ближайший соратник полковника Ассими Гойты, фактического руководителя страны с момента военного переворота, совершенного в Мали в августе 2020 года. В мае этого года Гойта провел второй госпереворот, отстранив переходное гражданское руководство и заняв пост «президента».

В интервью RFI президент Эмманюэль Макрон подверг жесткой критике действия «переходного руководства» Мали и недавнее заявление главы временного правительства страны. Выступая в конце сентября на Генассамблее ООН, Шогель Кокалла Майга обвинил Францию в том, что она «бросила» Мали, объявив весной и летом этого года об изменении формата своего военного присутствия в регионе, прекращении армейской операции «Бархан» и сокращении почти наполовину своего 5-тысячного контингента.

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