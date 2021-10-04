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Анатолий Вовнянко: Авиастроение в Украине при Зеленском на фоне российских программ

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Фюзеляж вместе с центропланом крыла самолета Ан-225
Фюзеляж вместе с центропланом крыла самолета Ан-225 №01-02 в цехе. (Концевые части крыла и половина оперения (вторая половина была испытана на прочность) хранились в этом же цехе, если их еще не сдали на металлолом).
Источник изображения: А. Вовнянко

Что происходит с украинским авиастроением при Владимире Зеленском? Авиаконструктор Ан-225 "Мрии" Анатолий Вовнянко дал яркую картину процессов в отрасли.

На параде в честь 30-летия Дня независимости Украины власть с пафосом показывала Ан-225 "Мрию", как флагамана отечественного авиастроения. Что происходит в отрасли при Владимире Зеленском?

Постоянный гость "Хвилі" - авиаконструктор Анатолий Вовнянко рассказывает о своих попытках спасти украинское авиастроение. Он поделился информацией о своих встречах с чиновниками "Укроборонпрома" и планах по кооперации Украины с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Кроме того, Анатолий Вовнянко дал свою оценку авиастроительных программ России в контексте серии авиакатастроф в РФ в августе 2021 года. Особое внимание он акцентировал программе Ил-112, которая является конкурентом "Антонова". Как известно, опытный экземпляр Ил-112 разбился под Москвой в 17 августа 2021 года.


Анатолий Вовнянко, Юрий Романенко

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Страны
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Ил-112
Компании
Антонов ГП
Укроборонпром
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