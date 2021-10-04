Создание лунной посадочной площадки ракетным двигателем проверили на практике

Компания Masten Space Systems представила результаты работы по проекту быстрого создания посадочных площадок на Луне при помощи выхлопа ракетного двигателя и частиц оксида алюминия. Специалисты разработали двухуровневую систему ввода частиц в сопло двигателя и экспериментально подтвердили жизнеспособность идеи на практике с помощью стендового двигателя, сообщается на сайте компании.

Проект FAST (in-Flight Alumina Spray Technique) был предложен компанией Masten Space Systems в прошлом году в рамках очередного конкурса NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) и получил финансирование на первый этап работ. Он направлен на облегчение посадки аппаратов на поверхность Луны и уменьшения поднятия вверх пыли и камней выхлопами двигателей путем создания недорогой площадки под аппаратом прямо во время посадки. Для этой цели в сопло двигателя вводятся частицы на основе алюминия, которые будут плавиться и направляться в реголит, образуя вместе с ним твердую поверхность.

Источник изображения: Masten Space Systems

В конце сентября этого года команда из Masten Space Systems при поддержке Honeybee Robotics, Техасского Университета A&M и Университета Центральной Флориды представила результаты работы на первом этапе финансирования, чтобы перейти на следующий. На основе моделирований и расчетов была разработана двухуровневая система ввода частиц оксида алюминия: вначале в сопло впрыскиваются частицы размером 0,5 миллиметра, которые сталкиваются с лунной поверхностью со скоростью примерно 1500 метров в секунду, создавая начальный базовый слой толщиной 1 миллиметр. Затем, когда аппарат приближается к поверхности, в сопло вводятся частицы размером 0,024 миллиметра, которые увеличивают толщину площадки. Если начать ввод частиц в сопло за 30 метров от поверхности Луны, то за 10 секунд можно создать площадку диаметром 6 метров, которая остынет за 2,5 секунды.

Принципиальная схема проекта. Источник изображения: Masten Space Systems

Проведенные эксперименты со стендовым ракетным двигателем показали, что подобную площадку небольших размеров действительно можно создать, вводя частицы оксида алюминия в сопло. Расчеты показывают, что на шестиметровую площадку уйдет около 186 килограммов рабочего вещества. Если проект получит повторное одобрение NASA, то исследования продолжатся.

Источник изображения: Masten Space Systems

Ранее мы рассказывали о том, как NASA одобрило продолжение работ по лунному радиотелескопу, также создаваемому в рамках программы NIAC.

Александр Войтюк