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Honda создаст аппарат вертикального взлета и посадки для междугородних перелетов

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Honda создаст аппарат вертикального взлета и посадки для междугородних перелетов
Honda создаст аппарат вертикального взлета и посадки для междугородних перелетов.
Источник изображения: Honda

Японская компания Honda разработает гибридный летательный аппарат вертикального взлета и посадки для перелетов между городами. Как сообщает TechCrunch, она планирует летные испытания его демонстрационной модели в 2025 году, после чего решит насчет серийного производства.

У Honda есть опыт создания летательных аппаратов. Она производит очень легкие реактивные самолеты HondaJet, которые могут пролетать до 2,66 тысячи километров с максимальной крейсерской скоростью 782 километра в час.

В апреле японская компания объявила свои цели до 2050 года. Одна из них — создавать электрические машины, суда и летательные аппараты, в том числе аппарат вертикального взлета и посадки. Никаких деталей насчет последнего тогда Honda не предоставила.

Японская компания подтвердила свои планы во время брифинга 30 сентября. Она заявила, что собирается создать аппарат вертикального взлета и посадки для междугородних перелетов. По результатам ее исследований, самый большой спрос будет именно на аппараты с дальностью до 402 километров. Большинство аппаратов вертикального взлета и посадки сегодня летают на гораздо меньшие расстояния. Даже аэротакси Joby Aviation, которое претендует на рекордную дальность в этом классе, на одной зарядке смогло пролететь только 248,8 километра.

Судя по изображениям, летательный аппарат Honda будет выполнен по двухбалочной схеме. Восемь воздушных винтов будут расположены двух балках, а еще два, в кольцевых обтекателях, в хвостовой части. Аппарат оснастят гибридной силовой установкой c газотурбинным генератором. В будущем, когда возможности аккумуляторов возрастут, аппарат может стать полностью электрическим.

Honda планирует проверить технологии на прототипах в 2023 году, а в 2025 провести летные испытания демонстрационной модели. После этого она решит, начинать ли серийное производство летательного аппарата. Если решение будет положительным, компания надеется его сертифицировать до 2030 года. Honda обещает, что в цены на поездки в четырехместном летательном аппарате будут ниже, чем на билеты в бизнес-классе в коммерческих пассажирских самолетах.


Кроме летательного аппарата Honda планирует в ближайшие десятилетия заниматься разработкой системы возобновляемой энергии для Луны и робота-аватара. Созданием таких роботов занимаются и другие японские компании, в том числе Meltin и Telexistence.

Василиса Чернявцева

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Страны
Япония
Проекты
Луна
Робот
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