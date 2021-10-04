Китайцы создали гнездо для дронов с контактной зарядкой

Китайская компания Heisha Tech представила терминал для дрона, позволяющий удаленно управлять им через интернет и заряжать сразу после посадки. Для этого инженеры разработали насадку на серийный квадрокоптер, выносящую контакты для зарядки в нижнюю часть корпуса, и систему в терминале, которая фиксирует аппарат и одновременно с этим подводит контакты зарядного устройства.

Дроны все чаще применяют в промышленных целях. Например, они позволяют сканировать высотные конструкции, чтобы вовремя обнаружить в них признаки износа, а также отслеживать состояние строительства. Ведущие производители мультикоптеров уже частично автоматизировали эти задачи, не говоря об автоматизации полета и съемки, которая доступна даже в недорогих моделях. Но применение дрона не ограничивается полетом: его надо привезти на место, разложить, запустить, а потом проделать эти этапы в обратном порядке. Сторонние компании предлагают разные вариации дрон-терминалов, которые могут проводить эти процедуры либо автоматически, либо под контролем удаленного оператора. К примеру, в прошлом году достаточно технологический терминал показала российская компания. В нем задача зарядки между полетами решена с помощью большого и сложного механизма, достающего аккумулятор и меняющего на новый.

Heisha Tech использовала другой подход, который требует небольшой модификации дрона, но зато уменьшает и упрощает всю систему в целом. Как и в других терминалов для мультикоптеров, в центре DNEST2 находится взлетно-посадочная площадка. Корпус терминала выполнен в виде цилиндра из двух половин, верхняя из которых сдвигается перед взлетом. Главное отличие нового терминала от аналогов заключается в том, как реализована зарядка и фиксация дрона (которая, кстати, есть не во всех таких проектах).

Терминал работает с дроном DJI Mavic 2, который инженеры модифицировали: снизу на нем закреплена квадратная рамка с контактами для зарядки, а сверху контакты подключены к аккумулятору квадрокоптера. В самом терминале есть четыре рейки, которые после посадки прижимаются к квадратной рамке, за счет чего дрон одновременно фиксируется и подключается к блоку питания. На полную зарядку уходит 45 минут, после чего дрон можно отправлять в новый полет.

В остальном терминал похож на аналогичные устройства. Он позволяет дистанционно управлять полетом через интернет и поддерживает автоматическую посадку благодаря визуальным маркерам на посадочной площадке, на которые квадрокоптер ориентируется во время посадки. В терминале также есть датчик температуры и огнетушитель на случай возгорания при зарядке. Стоит отметить, что разработчики выбрали довольно странное расположение компьютера для управления: судя по фотографиям, он устанавливается снаружи без какой-либо защиты от дождя и других факторов.

Помимо терминалов для хранения и зарядки дронов есть и терминалы для грузовых мультикоптеров. В 2020 году американская Matternet выпустила терминал, позволяющий безопасно забирать или отдавать дрону контейнер к грузу без доступа к самому аппарату и его быстро вращающимся винтам.

Григорий Копиев