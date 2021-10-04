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Stratolaunch защитила проект гиперзвукового планера

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Рисунок гиперзвукового планера Talon-A
Рисунок гиперзвукового планера Talon-A.
Источник изображения: Stratolaunch

Американская компания Stratolaunch защитила проект гиперзвукового планера Talon-A и завершила первоначальную сборку планера его прототипа. В следующем году она планирует испытать его гиперзвуковым полетом.

Stratolaunch в прошлом году представила обновленные проекты трех летательных аппаратов, которые она собирается запускать с самолета с самым большим крылом в мире Stratolaunch Model 351. В активной разработке сейчас находится только один из них — гиперзвуковой планер Talon-A.

Talon-A будет 8,5 метра в длину и 3,4 метра в ширину. Его взлетная масса составит 2,72 тонны. Планер будет подниматься в воздух с самолета носителя и при помощи собственного жидкостного ракетного двигателя достигать скорости, в шесть раз превышающей звуковую. Весь гиперзвуковой отрезок полета должен длиться больше минуты. Приземляться Talon-A будет по-самолетному, на обычную взлетно-посадочную полосу.

Предполагается, что в свободных отсеках планер будет нести инструменты и оборудование для исследований сторонних заказчиков. По плану компании, Talon-A начнет летать в 2022 году, а в 2023 начнется его постоянная эксплуатация.

Stratolaunch 27 сентября сообщила о защите проекта гиперзвукового планера Talon-A. Она также завершила первоначальную сборку планера его прототипа Talon-A0, испытания которого стартуют в начале следующего года. В том числе на Talon-A0 компания собирается отработать отделение от самолета-носителя.

Второй прототип — Talon-A1 — сейчас тоже находится на этапе сборки. Он будет способен на гиперзвуковые полеты. Предполагается, что первый гиперзвуковой полет он тоже совершит в следующем году.

Самолет-носитель Stratolaunch в ближайшие месяцы продолжит проходить летные испытания. После этих тестов на него начнут устанавливать пилон для планеров.

Stratolaunch также занимается разработкой космоплана Black Ice. Вероятно, это возрожденный проект беспилотного многоразового космоплана, о котором мы писали ранее.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stratolaunch
Проекты
ГЗЛА
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