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«БепиКоломбо» впервые сфотографировал Меркурий

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«БепиКоломбо» впервые сфотографировал Меркурий
«БепиКоломбо» впервые сфотографировал Меркурий.
Источник изображения: ESA / BepiColombo

Зонды миссии «БепиКоломбо», летящей к Меркурию, успешно совершили первый гравитационный маневр вблизи своей цели, пролетев на минимальном расстоянии 199 километров от планеты. Во время пролета аппараты получили ряд снимков поверхности Меркурия и другие научные данные, сообщается на сайте ESA.

«БепиКоломбо» стал третьей межпланетной миссией по исследованию Меркурия. Она стартовала в октябре 2018 года, когда в космос отправились европейский аппарат MPO (Mercury Planetary Orbiter), японский MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) и перелетный модуль MTM, который доставит аппараты к планете. После прибытия к Меркурию аппараты будут исследовать его поверхность, искать залежи льда, определят строение планеты и свойства ее магнитосферы и экзосферы.


Источник изображения: ESA


За три года «БепиКоломбо» совершил несколько гравитационных маневров вблизи Земли и Венеры, а 1 октября 2021 года в 02:34 по московскому времени аппараты выполнили первый гравитационный маневр вблизи Меркурия, оказавшись на минимальном расстоянии 199 километров от поверхности планеты. Во время пролета научные приборы собирали данные о планете, однако съемка велась лишь с расстояния около тысячи километров от Меркурия, так как пролет проходил над ночной стороной планеты. На полученных кадрах видны кратеры и равнины планеты, а также элементы аппаратов, например антенны.


Источник изображения: ESA / BepiColombo



Источник изображения: ESA / BepiColombo


Основная научная программа начнется в начале 2026 года и продлится год. До этого момента аппаратам предстоит совершить еще пять пролетов мимо Меркурия, а в декабре 2025 года зонды выйдут на рабочие полярные орбиты.

О том, что «БепиКоломбо» сможет узнать нового о ближайшей к Солнцу планете, можно прочесть в материале «На Меркурий за водой».

Александр Войтюк

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Страны
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
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