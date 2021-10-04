Войти
Военно-промышленный курьер

Американцы «вооружили до зубов» талибов

272
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Оставленное после бегства армии США из Афганистана вооружение насчитывает сотни тысяч самых разнообразных единиц.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев назвал общую сумму, в которую можно оценить «подарок» Соединенных Штатов «Талибану» (запрещено в РФ).

«Цифра 85 миллиардов просто ужасает. Я специально взял таблицу, которую, между прочим, сами американцы в Интернете распространили. Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 000 грузовиков», - заявил он в эфире программы «Между тем» на «Звезде».

Шугаев также отметил, что американцы оставили транспортные самолеты и более 100 вертолетов, тем самым «вооружили до зубов» талибов. 

Глава федеральной службы подчеркнул, что только «Богу известно», во что это может вылиться в дальнейшем.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поспешный выход американских войск - не что иное, как «невероятно успешная миссия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
ИТ
Похожие новости
07.08.2018
В танке "Армата" нашли секретное оружие
30.07.2018
Десять самых грозных спецподразделений мира назвали в США
24.06.2014
Дроны Пентагона готовятся к гражданской жизни
27.07.2009
Russian Crazy на вертолетах
22.05.2008
Гейтс запросил у конгресса оборонный бюджет в размере $515,4 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 07:21
  • 1
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 04.10 06:26
  • 149
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 01:30
  • 8
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 01:25
  • 1
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 19:49
  • 66
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 03.10 19:36
  • 3
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 03.10 16:07
  • 11
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 02.10 21:49
  • 61
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 02.10 07:01
  • 5
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 02.10 01:45
  • 27
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 01.10 23:41
  • 53
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.10 19:53
  • 2
«Небесный тихоход» для гибридной войны