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Российская газета

Гендиректор "Севмаша": Все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики

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Источник изображения: rg.ru

Программа ходовых и государственных испытаний, как минимум, трех атомных подводных лодок, планируемых к передаче ВМФ в 2021 году, выполняется в соответствии с графиком. Такой вывод следует из заявлений генерального директора "Севмаша" Михаила Будиченко.

Речь, напомню, о трех АПЛ трех разных проектов. Это подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" с ракетным комплексом "Булава", построенный уже как серийный "Борей-А" по модернизированному проекту 955А Центрального конструкторского бюро "Рубин". Это многоцелевая атомная подлодка "Новосибирск" - вторая, и тоже серийная по проекту 885М "Ясень-М" санкт-петербургского МБМ "Малахит". А еще - АПЛ специального назначения "Белгород", которую называют в отрытой печати носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

Что еще может значится в сдаточной программе "Севмаша" в 2021 году, ее руководитель детализировать не стал, но в отношении трех упомянутых заказов высказался определенно. "Эти корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики", - цитирует Михаила Будниченко ТАСС.

По словам гендиректора верфи, "корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики". Официальными комментариями на этот счет из конструкторских бюро "Рубин" и "Малахит", их партнеров из других КБ, а также от военной и госприемки "Российская газета" и наши коллеги в ТАСС не располагают.

Зато известно другое: в октябре-ноябре нынешнего года, одновременно с испытаниями трех новых АПЛ там же, в полигонах Белого моря, намечены первые испытательные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. Испытания 3М22 с надводного корабля, как недавно сообщалось, успешно завершил фрегат "Адмирал Горшков". Теперь эстафету принимает подводный "Северодвинск" - головной корабль в серии "Ясень", старший брат "Казани" и "Новосибирска".

Как ожидается, сначала экипаж К-560 "Северодвинск" отработает старт "Циркона" с подводной лодки в надводном положении. А уже затем проведут запуск гиперзвуковой ракеты со штатного носителя из-под воды. Если все пройдет удачно, до конца года возможен и третий пуск - уже в рамках государственных испытаний для приема ракеты на вооружение.


Александр Емельяненков

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Адмирал Горшков
Булава-30
Новосибирск АПЛ
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
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ЦКБ МТ Рубин
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Будниченко Михаил
Проекты
22350
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955 Борей
ГЗЛА
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