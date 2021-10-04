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ТАСС

Церемония открытия первых российско-алжирских учений прошла на полигоне в Северной Осетии

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Флаги России и Алжира
Флаги России и Алжира.
Источник изображения: vpk-news.ru

До конца года будут проводиться различные международные учения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Военные России и Алжира 3 октября приняли участие в церемонии открытия первых российско-алжирских учений на полигоне Тарское в Северной Осетии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"На полигоне Тарское ЮВО в Северной Осетии прошла торжественная церемония открытия первых международных российско-алжирских учений. <…> В мероприятии приняли участие представители командования ЮВО, Алжирской национальной народной армии и военный оркестр объединения ЮВО", - говорится в сообщении.

После торжественного подъема государственных флагов России и Алжира и исполнения государственных гимнов стран участников учений поприветствовал командир мотострелкового соединения 58-й армии Дмитрий Усков, который пожелал военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразил уверенность в том, что учения еще больше укрепят двустороннее российско-алжирское сотрудничество.

До конца года военнослужащие из ЮВО примут участие в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Армении, Египта, Индии, Казахстана, Пакистана и Южной Осетии.

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