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Известия.ru

Welt узнала о планах ЕС создать на Украине военную миссию

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Европейский союз (ЕС) хочет создать на Украине собственную военную учебную миссию, сообщает 3 октября издание Welt am Sonntag со ссылкой на документы Европейский службы внешних связей (EEAS).

Предполагается, что миссия будет носить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM).

По данным издания, к такому решению ЕС подтолкнули напряженные отношения между Киевом и Москвой. Кроме того, это станет «выражением солидарности» с Украиной на фоне «продолжающейся военной активности России» возле украинских границ и в Крыму.

Отмечается, что на создании миссии настаивают страны Прибалтики, а также Польша, Румыния и Словакия. С ними солидарны Швеция и Финляндия.

Кроме того, в конце июля министр иностранных дел и министр обороны Украины направили письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с просьбой о создании в стране соответствующей военной миссии, сказано в публикации.

Как пишет издание, в Евросоюзе рассматривают три других способа улучшить военный потенциал украинской армии, включая расширение консультативной миссии ЕС по реформе гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

13 сентября депутаты Европарламента призвали укреплять военный потенциал Евросоюза для «сдерживания» России. Уточнялось, что Брюссель должен давить на Москву, чтобы не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 сентября отметил, что североатлантические устремления Украины представляют опасность для России. По его словам, в Вашингтоне поощряют желание Киева вступить в НАТО и Евросоюз, потому что альянс таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону российских границ.


Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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