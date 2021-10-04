Зеленский подписал закон о реформировании "Укроборонпрома", сообщил глава госконцерна

Киев. 3 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна (ГК) "Укроборонпром", сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна "Укроборонпром". Это событие является точкой в длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. И в то же время это событие - новая точка отсчета для украинской оборонки", - написал Гусев на своей странице в Facebook.