Вышли из строя: в России повысили требования к здоровью призывников

Об этом заявил подполковник медицинской службы Виталий Черкашин

В России повысили требования к состоянию здоровья призывников. Об этом заявил замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин. Как нововведение скажется на показателях годности и для чего оно необходимо — выясняли «Известия».

Повышение требований

В Вооруженных силах РФ повысили требования к состоянию здоровья призывников. Об этом заявил замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин. По словам подполковника медицинской службы, в положения о военно-врачебной экспертизе внесены изменения, направленные на то, чтобы повысить качество медосвидетельствования.

— Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза, — пояснил Черкашин.

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При этом полковник отметил, что ужесточение подхода к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья «отражается на общем показателе годности». Так, из-за повышения качества освидетельствования показатель годности призывников в весеннюю призывную кампанию составил 73,5%, в то время как в прошлом году достигал 76,4% и держался на уровне около 75–76% с 2016 года.

Всего за весеннюю призывную кампанию медосвидетельствование прошли более 672 тыс. человек. Осенью на военную службу подлежат призыву более 127 тыс. человек. Осенний призыв стартовал 1 октября.

«Не ограничиваться ЭКГ и замером пульса»

По словам юриста и правозащитника Юрия Кулагина, никакие изменения в законодательство, связанные с повышением требований к здоровью призывников, пока не вносились. Вероятно, речь идет о внутренних рекомендациях для сотрудников военкоматов более тщательно выполнять работу в части контроля за отбором граждан на военную службу.

В беседе с «Известиями» юрист поддержал освобождение от службы граждан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Он призвал более серьезно обследовать призывников, «не ограничиваясь ЭКГ и замером пульса».

— Проблема в том, что многие молодые люди сами не следят за своим состоянием. Потому и получается, что 18-летние парни, которые, может быть, никогда не занимались спортом, кроме как на школьных уроках физкультуры, попадают в армию, где должны пробегать по 10 км — тут-то у них и выявляются все нарушения и заболевания, — сказал Кулагин.

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Также, по мнению юриста, военкоматам следовало бы обратить внимание на молодых людей с плоскостопием.

— Если раньше от службы в армии освобождались граждане с плоскостопием второй степени, сейчас — с третьей. На мой взгляд, следовало бы вернуть старые требования, потому что таким молодым людям трудно нести службу. Любое плоскостопие — это постоянная боль при маршировке, при марш-бросках, при пробежках, — говорит Юрий Кулагин.

По словам эксперта, в его практике большая часть призывников, признанных непригодными к несению службы, страдала плоскостопием, заболеваниями пищевода, желудка и опорно-двигательной системы. Также основаниями для освобождения от службы могли служить случаи, когда у молодых людей выявляли аллергию на продукты питания, используемые в повседневном питании солдат: картофель, гречку, помидоры и морковь.

Изменения в законодательстве

В свою очередь, юрист Европейской юридической службы Ильдар Макешов в беседе с «Известиями» отметил, что значительных повышений требований к здоровью призывников не было с 2013 года. В феврале 2020 года появились уточнения в требованиях к их состоянию по психическим и неврологическим заболеваниям.

А в июне 2020 года в постановление правительства РФ от 04.07.2013 №565 (ред. от 01.06.2020) «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе» были внесены дополнения, относящиеся к организации работы военно-врачебной призывной комиссии, которые предусматривали обследование призывников и военнослужащих в том числе и при медицинских учреждениях, не относящихся к военному ведомству.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— Уточнения и дополнения требований к психическому и неврологическому здоровью призывников были, скорее, связаны с делом в отношении рядового Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, и рядом подобных случаев, не ставших такими резонансными, — говорит Макешов. — Эти уточнения направлены на более тщательное обследование призывников, имеющих малейшее отклонение в психическом или неврологическом здоровье, в психоневрологических диспансерах с целью недопущения трагических случаев на фоне сокращения штата специалистов по воспитательной работе (замполитов), предшествующего печальным событиям.

Заболевания, препятствующие поступлению на военную службу, определены в расписании болезней, утвержденном вышеуказанным постановлением правительства РФ.

— К сожалению, в последнее время призывными комиссиями всё чаще устанавливаются диагнозы, связанные с психическими или неврологическими отклонениями призывников, — отмечает Макешов. — Но даже в ряде таких случаев решающую роль при определении категории годности играют такие обстоятельства, как осложнения в виде второстепенных отклонений или системность (продолжительность) наблюдения у врачей. При этом статистика по призывникам с иными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными, на протяжении последних лет сильно не изменилась.

Диагноз и категории годности

Сам по себе вновь установленный диагноз в большинстве случаев не будет являться основанием для признания призывника непригодным к службе, говорит собеседник «Известий». В таких случаях призывная комиссия выносит решение о присвоении категории годности «Г» — временно не годен.

И лишь в последующих призывных комиссиях на повторных освидетельствованиях устанавливается, насколько этот диагноз стабилен, появились ли какие-либо осложнения или нет, и только тогда уже выносится решение о присвоении категории «В» (ограниченно годен, то есть только в случае войны) или «Д» (не годен к военной службе).

— Если у призывника имеется какое-либо хроническое заболевание, то имеет смысл подать в военный комиссариат соответствующее заявление в письменной форме с указанием диагноза и приложением к заявлению соответствующих медицинских документов. Сделать это лучше, не дожидаясь повестки, а сразу с началом работы призывной комиссии, что вызовет у врачей, работающих при призывной комиссии, особое внимание и будет способствовать более тщательному медицинскому обследованию, в том числе путем направлений в другие медицинские учреждения, — советует Ильдар Макешов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

О том же в беседе с «Известиями» говорит и Юрий Кулагин, по мнению которого правильнее всего призывнику будет обследоваться до начала призыва — особенно если у него есть цель доказать военкомату непригодность к несению службы.

— Независимое медицинское освидетельствование можно пройти в любой поликлинике, а затем уже со всеми имеющимися документами прийти на первичную медицинскую комиссию. Кроме того, исследования можно дополнительно отправить заказным письмом, чтобы в дальнейшем было проще доказать, что призывник жаловался, приобщал медицинские документы, — говорит Кулагин.

В случае если призывная комиссия признает молодого человека годным к несению службы, а он не считает себя таковым, у него есть право обжаловать решение в суде. И шанс на победу, по мнению юриста, будет высок.

Освобождение от службы

Между тем, объясняет в беседе с «Известиями» юрист Екатерина Антонова, список заболеваний, освобождающих от службы в армии, куда больше, чем проблемы с сердцем или последствия туберкулеза.

В числе таких заболеваний — любая онкология, плохое зрение с близорукостью более шести диоптрий, дальнозоркостью более восьми диоптрий, глухота на оба уха, глухонемота, болезни глотки и носовой полости, астма, заболевания, приводящие к нарушению дыхания, туберкулез в активной форме, заболевания пищевода, кишечника или почек, почечная недостаточность, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, сильное искривление позвоночника, травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС, ишемическая болезнь сердца, гипертония первого типа и выше, заболевания сосудов спинного и головного мозга и так далее.

От несения службы также освобождаются молодые люди с воспалительными заболеваниями ЦНС, различными расстройствами личности и невротическими расстройствами, шизофренией, приступами эпилепсии и умственной отсталостью. Также в списке отмечен критический избыточный или недостаточный вес и рост менее 150 см.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— Медкомиссию нужно пройти, даже если у молодого человека уже обнаружено заболевание, которое дает отсрочку или освобождение от службы, позволяющее получить военный билет. В соответствии с законом освидетельствование инвалидов происходит с их согласия или согласия их законных представителей заочно, — говорит Антонова.

Если молодой человек считает, что его неправомерно записали в высокую категорию по здоровью, то он вправе обратиться за независимой медицинской экспертизой. В таком случае может подтвердиться диагноз, с которым стоит обращаться в суд.

— Важно не вступать в конфликт с сотрудниками военкомата, а обращаться к военным юристам. Чтобы обжаловать протокол комиссии, у призывника есть всего три месяца, поэтому затягивать с обжалованием не стоит, — заключает собеседница «Известий».

Мария Фролова