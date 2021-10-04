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Вестник Мордовии

Стал известен состав иранских войск, переброшенных к границе с Азербайджаном

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Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Для участия в учениях "Покорители Хайбара" армия Ирана и Корпус стражей исламской революции продолжают сосредотачивать личный состав и боевую технику различных видов на границе с Азербайджаном.

Состав уже развернутых соединений обнародован в телеграм-каналах и на различных сайтах, в том числе на форуме "Отвага2004". Так, по последним данным, на севере страны развернуты:

16-я бронетанковая дивизия из Казвина в составе 116-й и 261-й бригад

21-я пехотная дивизия из Тебриза

64-я пехотная дивизия из Урмии в составе 164-й пехотной бригады

31-я дивизия "Ашура" КСИР

65-я воздушно-десантная бригада специального назначения в составе одного из батальонов.

На аэродромы в приграничных провинциях переброшены:

Истребители и бомбардировщики Су-24, F-14 "Томкэт" и F-4E "Фантом"

Транспортные самолеты Ил-76 и C-130 "Геркулес"

Вертолеты AH-1 "Кобра" и CH-47 "Чинук"

Для усиления на севере Ирана дополнительно размещены ракетные комплексы:

РСЗО "Фаджр-5" и "Фаджр-5C" с эффективной дальностью стрельбы до 70 км

Пусковые установки баллистических ракет "Фатах-313" и "Зульфикар" с радиусом поражения до 700 км.

В то же время, как считают военные эксперты, напряженность в отношениях двух соседних стран только возрастает, поэтому переброска новых соединений и частей продолжится.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Иран
Продукция
AH-1 Cobra
C-130
CH-47 "Чинук"
F-16
Ил-76
Су-24
Проекты
Военные учения
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