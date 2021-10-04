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Военно-промышленный курьер

Перспективная навигационная РЛС была показана на выставке «НЕВА-2021»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Во время работы выставки «НЕВА-2021», проходившей в Санкт-Петербурге, АО «Равенство» представило перспективную судовую навигационную радиолокационную станцию «Океан-300» с антенной 6 футов.

Модель РЛС была представлена на объединённом стенде КТРВ и Концерна «Гранит-Электрон».

Проект разработки перспективных РЛС различного назначения реализуется в рамках программы расширения линейки импортозамещающей продукции гражданского назначения Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Семейство станций «Океан-300» будет иметь 5 модификаций X-диапазона, 1 модификацию S-диапазона и встроенные функции отображения ледовой обстановки.

«НЕВА» – крупнейшая гражданская морская выставка в Восточной Европе, которая входит в пятерку крупнейших мировых выставок этой отрасли, сообщили в пресс-службе  корпорации.

Выставка является общепризнанной B2B площадкой для развития международного и межрегионального сотрудничества, где происходит плодотворный диалог экспертов и специалистов по актуальным вопросам гражданского судостроения, производства технических средств и оборудования для освоения океана и его шельфа, включая Арктические регионы и Северный морской путь.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-30
Компании
Гранит-Электрон
Корпорация ТРВ
Проекты
Арктика
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