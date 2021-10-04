Самолеты-амфибии предложили производить в Ульяновске

В Ульяновске хотят наладить производство гидросамолетов. Исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев обсудил развитие малой авиации с врио губернатора региона Алексеем Русских.

В частности, речь шла о самолете-амфибии, который способен взлетать и садиться на сушу и на воду, передает ulpravda.ru. Их часто используют в тушении лесных пожаров, они востребованы и для санитарной авиации.

«В Ульяновске уже есть хорошая авиационная школа с точки зрения инженерной школы, с точки зрения обучения пилотов, с точки зрения наземной инфраструктуры. Поэтому он может стать хабом для развития малой авиации», — считает Сергей Крикалев.

Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана создал технологию изготовления объемно-армированных преформ элементов газотурбинного двигателя с применением направленной укладки волокна. Разработка может быть применена в строительстве изделий ракетно-космической, авиационной, морской и транспортной отраслей. Об этом «Известиям» сообщили 17 сентября в МИЦ «Композиты России». В технологии используются отечественные материалы и автоматизированная производственная система собственной разработки. В настоящее время в России нет своего производства серийных малоразмерных ГТД для легких вертолетов, самолетов и БПЛА.