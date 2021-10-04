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Интерфакс-АВН

США зимой начнут размещение в Европе эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения

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Источник изображения: Фото: fma.no

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты предстоящей зимой начнут размещение на авиабазе Лейкенхит в Англии эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A, сообщили ВВС США.

"Истребители прибудут этой зимой" - сказал командир 495-й эскадрильи, в которую войдут F-35A, подполковник Айан Маклафлин.

Это будет первое постоянное базирования таких самолетов за пределами США. Авиабаза Лейкенхит находится в 113 км к северо-востоку от Лондона. В настоящее время там размещены американские истребители F-15 в составе двух эскадрильей.

В сентябре командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс сообщил о планах стран-члены Североатлантического альянса развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных ВВС.

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Великобритания
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Продукция
F-15
F-35
F-35A
Проекты
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