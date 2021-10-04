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Интерфакс-АВН

Президент Азербайджана отрицает наличие у Баку армянских военнопленных

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: militarynews.ru

Баку. 2 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после завершения военных действий в Нагорном Карабахе Азербайджан вернул всех военнопленных.

"Согласно международным конвенциям, военнопленными являются лица, которые были задержаны или попали в плен во время войны. Как только завершились боевые действия, мы вернули всех таких военнопленных" - сказал он в интервью испанскому агентству EFE.

Вместе с тем, по его словам, "Армения включила в эту категорию ряд лиц, которые были задержаны Азербайджаном на освобожденных территориях уже после окончания войны - в начале декабря". Как сообщил Алиев, это была группа из 62 человек. "Они атаковали наших военных и убили четырех из них", - отметил глава государства.

Президент добавил, что Азербайджан вернул Армении некоторых из этих лиц, "продемонстрировал добрые намерения".

Алиев сообщил также, что Азербайджан готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе. По его словам, точность карт, переданных Азербайджану Арменией при посредничестве ряда стран, составляет всего 25%.

Президент Азербайджан выразил уверенность, что у Армении есть точные карты расположения мин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Испания
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