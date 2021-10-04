На Кубани военные проверили новейший комплект разминирования

В Краснодарском крае проходят совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2021", во время которых военные при штурме зданий используют новейшие комплекты разминирования ОВР-3Ш.

В учениях участвуют инженерно-штурмовые подразделения Южного военного округа и пакистанский спецназ. Они изучают действия штурмовых групп и осуществляют зачистку помещений с применением ОВР-3Ш и автоматов Калашникова АК-12.

Гости из Пакистана особенно заинтересовались комплектом разминирования, который предназначен для оснащения штурмовых подразделений инженерных войск, выполняющих задачи на урбанизированной местности. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, ОВР-3Ш включает экипировку максимальной степени защиты, штурмовой нож, многофункциональный нож сапера, бронещит и набор средств для обеспечения экстренного доступа в здание. В комплект входит восемь костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Штурмовой", каждый из них весит 25 килограммов.

Учения на полигоне Молькино продлятся до 9 октября, всего в них принимают участие около 200 российских и пакистанских военнослужащих.

Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)