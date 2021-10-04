Войти
Интерфакс-АВН

Президент Азербайджана отмечает стабилизирующую роль Турции и России на Южном Кавказе

306
0
0
Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе
Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Баку. 2 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Турция и Россия играют очень важную роль в будущем развитии Южного Кавказа и обеспечении стабильности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Да, Турция поддержала нас с самого начала. Мы очень благодарны турецкому правительству за политическую и моральную поддержку с первых дней войны (в Нагорном Карабахе - ИФ). Теперь, после окончания войны, Турция, в том числе Россия, играют очень важную роль в будущем региональном развитии и стабильности", - сказал Алиев в интервью испанскому агентству EFE, отвечая на вопрос, изменила ли война баланс сил в регионе.

Глава государства напомнил, что Россия и Турция создали в Агдамском районе совместный мониторинговый центр.

"Одновременно, российские миротворцы принимают меры по поддержанию мира в местах, где проживает армянское население. Таким образом, уже появились новые реалии. Каждая страна должна учитывать эти реалии", - отметил президент.

Алиев также подчеркнул, что "баланс сил между Азербайджаном и Арменией изменился много лет назад". "Мы знали свой потенциал, потенциал Армении. Возможно, правительство Армении не смогло реально оценить, что у Армении перед Азербайджаном нет шансов, и она столкнется с серьезными трудностями, если не освободит оккупированные территории мирным путем", - сказал он.

"Думаю, что сегодня Турция и Россия, как два соседа Азербайджана - кстати, одна из стран является соседом Армении, - играют очень важную роль в стабильности, безопасности и будущем развитии", - отметил Алиев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Испания
Россия
Турция
Похожие новости
30.11.2020
"Они шли как зомби": добровольцы рассказали, с кем столкнулись в Карабахе
19.11.2020
Infosperber (Швейцария): мягкость Путина по отношению к Эрдогану неудивительна
05.08.2020
Geopolitika.news (Хорватия): Эрдогана больше не контролирует ни Запад, ни Россия
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
07.07.2009
Lada и немцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 07:21
  • 1
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 04.10 06:26
  • 149
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 01:30
  • 8
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 01:25
  • 1
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 19:49
  • 66
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 03.10 19:36
  • 3
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 03.10 16:07
  • 11
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 02.10 21:49
  • 61
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 02.10 07:01
  • 5
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 02.10 01:45
  • 27
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 01.10 23:41
  • 53
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.10 19:53
  • 2
«Небесный тихоход» для гибридной войны