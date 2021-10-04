Президент Азербайджана отмечает стабилизирующую роль Турции и России на Южном Кавказе

Баку. 2 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Турция и Россия играют очень важную роль в будущем развитии Южного Кавказа и обеспечении стабильности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Да, Турция поддержала нас с самого начала. Мы очень благодарны турецкому правительству за политическую и моральную поддержку с первых дней войны (в Нагорном Карабахе - ИФ). Теперь, после окончания войны, Турция, в том числе Россия, играют очень важную роль в будущем региональном развитии и стабильности", - сказал Алиев в интервью испанскому агентству EFE, отвечая на вопрос, изменила ли война баланс сил в регионе.

Глава государства напомнил, что Россия и Турция создали в Агдамском районе совместный мониторинговый центр.

"Одновременно, российские миротворцы принимают меры по поддержанию мира в местах, где проживает армянское население. Таким образом, уже появились новые реалии. Каждая страна должна учитывать эти реалии", - отметил президент.

Алиев также подчеркнул, что "баланс сил между Азербайджаном и Арменией изменился много лет назад". "Мы знали свой потенциал, потенциал Армении. Возможно, правительство Армении не смогло реально оценить, что у Армении перед Азербайджаном нет шансов, и она столкнется с серьезными трудностями, если не освободит оккупированные территории мирным путем", - сказал он.

"Думаю, что сегодня Турция и Россия, как два соседа Азербайджана - кстати, одна из стран является соседом Армении, - играют очень важную роль в стабильности, безопасности и будущем развитии", - отметил Алиев.