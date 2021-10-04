Алиев подтвердил готовность встретиться с Пашиняном

Баку. 2 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности провести в ближайшее время встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы "перевернуть страницу истории".

"Я готов (к встрече с Пашиняном - ИФ), и уже высказал свою позицию", - заявил в интервью испанскому агентству EFE президент.

"Если армянская сторона готова, то и я готов", - сказал Алиев.

"У нас была одна встреча, которая в начале этого года проходила в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина", - отметил глава государства.

"Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда он будет готов. Я открыт для обсуждений и считаю, что это может быть хорошим показателем того, что война окончена, эта страница перевернута. Это очень важно" - сказал Алиев.

Он отметил, что в Баку до сих пор слышат "в политическом истеблишменте Армении заявления, демонстрирующие попытки реваншизма, попытки построить планы на будущее по повторному возвращению принадлежащих Азербайджану на основе исторического и международного права территорий".