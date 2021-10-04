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Ми-28НМ пошли в войска

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Источник изображения: warspot.ru

Вооружённые силы РФ получили новейшую модификацию вертолёта Ми-28. Вчера, 1 октября, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что партия новейших ударных вертолётов Ми-28НМ «Ночной суперохотник» поступила в войска в рамках гособоронзаказа.

Новую версию Ми-28 разработчики обещали поставить российской армии пять лет назад, но ранее поставки ограничились двумя опытными образцами. Эти машины использовались для тестирования нового оборудования и вооружения.

Первый опытный образец Ми-28НМ

Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Ми-28НМ («Изделие 296»), также известный как «Ночной суперохотник», изготовлен предприятием «Роствертол». Модернизированный вертолёт существенно отличается от своего предшественника Ми-28Н. В частности, машина оснащена надвтулочной всеракурсной радиолокационной станцией, новыми двигателями ВК-2500П-01/ПС, системой управления, а также комплексом противодействия средствам ПВО. Ранее надвтулочными радарами Н025Э оснащались только экспортные Ми-28НЭ, экспортируемые в Ирак и Алжир. Для «Ночного суперохотника» также разработаны новые лопасти несущего винта, которые увеличили его крейсерскую скорость на 13% (по сравнению с Ми-28H), а максимальную — на 10% (у Ми-28Н этот показатель составляет 340 км/ч). Кроме того, Ми-28НМ отличается от предшественника дублированной системой управления, что позволяет штурману в случае необходимости брать управление машиной на себя.

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