Binkov's Battlegrounds (Хорватия): спасет ли ЕС Прибалтику от вторжения РФ?

Автор рассматривает гипотетическую возможность противостоянии России и стан Балтии. Представьте, фантазирует он, что возникла политическая ситуация, при которой Евросоюз оказался сам по себе, а войск США и Великобритании в непосредственной близости от Прибалтики нет. Выясним, сможет ли ЕС при таком раскладе справиться без помощи извне. Удастся ли ему «спасти» страны Балтии от «российской агрессии»?

Лето 2021 года. Cложной политической обстановкой отметились как Калининградская область России, так и соседние с ним страны Балтии. Со всех сторон летят обвинения в поддержке массовых волнений и случаи нарушения границ. Того и гляди начнутся боевые действия. Внезапно российские войска устремляются по направлению к Калининграду, попутно посягая на безопасность всех трех стран Прибалтики. Мысль абсурдная, а дальше будет еще интереснее. Представьте, что возникла такая политическая ситуация, при которой Евросоюз оказался сам по себе, а войск США и Великобритании в непосредственной близости от Прибалтики нет. Они предоставлены сами себе. Выясним, сможет ли Евросоюз при таком раскладе справиться без помощи извне. Удастся ли ему освободить страны Балтии?

Прибалтийские страны в лице Литвы, Латвии и Эстонии сами по себе весьма слабы в военном плане. Их миниатюрность не позволяет держать большие армии. В общей сложности у всех троих около 300 тысяч солдат и офицеров, еще 35 тысяч человек в запасе. И это не маневренные части, а весь личный воинский состав, включая подразделения поддержки, учащиеся военных академий и командный состав. У находящихся в запасе нет надлежащей подготовки, поскольку большинство из них проходят боевую подготовку на протяжении 20 - 60 дней в срок от 5 до 10 лет. Маловато для сохранения хотя бы базовой боеспособности.

В общей сложности у трех стран имеется чуть меньше 600 БТР и БМП, а артиллерия и вовсе "символическая" - около 140 орудий. С учетом размеров всех трех стран, заметную роль вряд ли сыграют также имеющиеся у них на вооружении семь транспортных вертолетов и три легких транспортных самолета. А две батареи ПЗРК средней дальности явно будут практически бесполезны против мощи российских войск.

Придет ли вышеупомянутым силам на подмогу Евросоюз? Да, навскидку это будут 10 любезно предоставленных Италией и Германией истребителей, где-то 10 мотопехотных рот и одна танковая, небольшое подразделение инженеров РЭБ, а также два минометных взвода. Все они прибудут из различных стран ЕС, но общая численность едва ли превысит две тысячи человек.

В другом углу ринга - многочисленные российские силы, причем не все они дислоцированы вблизи Прибалтики. Процесс переброски войск от Украины на север займет некоторое время ввиду существенного расстояния, не говоря уже о подразделениях с Дальнего Востока, которым придется пересечь всю страну.

Но даже в случае привлечения лишь тех частей, что расположены неподалеку, РФ будет выглядеть куда мощнее в рамках Западного военного округа и в районе Объединенного стратегического командования "Северный флот", где имеет 18 бригад ВС и несколько меньших по численности воздушно-десантных частей и отрядов спецназа. Итого - более 80 тысяч солдат маневренных подразделений, большинство которых дислоцировано в непосредственной близости от восточной границы РФ и которые быстро дойдут до Прибалтики, поступи им такой приказ.

При реализации плана боевых действий навстречу им выйдут около пяти готовых к бою военных частей прибалтийских стран. Для формирования последующих потребуется либо мобилизация, либо привлечение дополнительных формирований из стран ЕС. Однако быстро подоспеть им не удастся, поскольку воздушные пути сообщения будут, вероятно, перекрыты. Российские ВВС немедленно перейдут к действиям в этом районе. Неподалеку находятся Северный флот РФ, Балтийский флот и шесть частей армейской авиации, в распоряжении которых имеется порядка 250 тактических боевых самолетов.

Им станут противостоять ВВС Евросоюза, рассредоточенные и неспособные вывести на позиции сразу все доступные силы и средства для развертывания операции над странами Балтии. Франции, Испании, Греции и Италии наверняка сначала придется перебазировать свои эскадры в другие страны ЕС, те, что ближе к театру боевых действий. Россия времени зря терять не будет и проделает ровно то же самое, стянув в вышеозначенный район ВВС со всей страны. И все же, успей ЕС составить некий единый план боя, в воздухе им, может, и удастся превзойти русских числом.

Однако у Европы возникнет ряд проблем, поскольку им в целом придется пролететь куда бóльшие расстояния, а их авиации будут противостоять не только ВВС, но и изобилие зенитно-ракетных комплексов Российской Федерации. Многие из них находятся довольно близко, а другим постоянно придется двигаться в западном направлении, приумножая силу ПЗРК, имеющихся в распоряжении маневренных подразделений.

Евросоюз может подавить атаку ВВС РФ благодаря численности и определенным техническим преимуществам, но в ходе ударов по наземным целям ему придется попотеть, ведь его ВВС совершенно не подготовлены к массированным бомбардировочным налетам.

Большинство стран имеют в своем арсенале управляемые авиационные бомбы. Бои вряд ли завяжутся сразу с нескольких направлений. Помимо вторжения в Латвию и Эстонию, РФ, скорее всего, также попытается как можно скорее отправить подкрепления в Калининградскую область. В этом видео мы не рассуждаем о политике, но важным моментом здесь станет участие Белоруссии. Хотя она может не рискнуть вступить в войну, ЕС скорее воспримет ее как врага, позволь она пройти русским по своим землям с целью усиления обороны Калининграда. Разумеется, даже если Белоруссия вдруг примет другую сторону, скорее всего какие-то российские транспортные самолеты успеют долететь туда прежде, чем ВВС ЕС закроют воздушное пространство.

Достичь стран Балтии через Калининградскую область станет обязательным условием для ЕС, а для поддержания максимального давления в тот момент, когда ЕС решится все же отвоевать Прибалтику, Калининград скорее всего подвергнется нападению со стороны Польши. Для этого, конечно, потребуется помощь всех видов войск Германии, Франции Италии и других стран. Ни Польша, ни кто-либо другой не рискнет пойти против России в одиночку. Первая окажется ближе всех к месту военных действий и среагирует первой, а армия у нее очень даже мощная - 15 бригад вооруженных сил способны оказать колоссальное давление на Калининград, заставив Россию бросится на помощь сквозь узкий коридор до того, как полностью установит контроль над Прибалтикой.

Совместно с вооруженными салами трех стран Балтии польская армия вполне способна конкурировать с силами РФ. Хотя у Польши и ЕС есть вариант доступа в Прибалтику в обход российских территорий через узкий участок польско-литовской границы, вряд ли они окажутся столь рассудительны. С политической точки зрения неважно, будет ли ЕС атаковать Россию на территории оккупированной Прибалтики или Россия будет атаковать Евросоюз на собственной земле в Калининградской области.

К тому же вышеозначенное "бутылочное горлышко" сыграет на руку именно России, и для ЕС лучшим вариантом будет открыть максимально широкий фронт и пойти по кратчайшему пути. Именно поэтому Польше придется принять удар на себя. С целью рассредоточить силы врага и замедлить его продвижение, Россия начнет пуски баллистических и крылатых ракет. Однако задача собрать более многочисленную армию окажется для ЕС недостижимой.

Прежде всего необходимо согласовать план ответных действий. В данный момент Франция и Германия, к примеру, никак не могут достичь договоренности по вопросу совместной программы создания многоцелевых самолетов фронтовой авиации, а Италия со Швецией приняли решение присоединиться к британской. В ЕС вспыхнули разногласия по поводу выдачи займов Греции и потока мигрантов с Ближнего Востока. Так что предугадать, как быстро будут созданы силы ответных действий, не под силу никому, как и то, когда именно ждать первого удара от Польши и иже с ней.

Если все же удастся собрать и развернуть более многочисленные силы ближе к театру военных действий, обеим сторонам придется пустить в ход бóльшую часть подразделений своих ВВС. В европейском арсенале 1600 истребителей, у России - тысяча, плюс 137 бомбардировщиков. Чуть позже ввиду проблем с транспортировкой прибудут объекты противовоздушной и противоракетной обороны РФ. Даже если на поле боя окажется не больше половины вышеозначенных сил, европейцам придется несладко. Они не дадут России шансов воспользоваться воздушным пространством, но вместе с этим не будут в состоянии полностью контролировать его для нанесения массированных ударов по наземным целям.

Европейские ПЗРК окажутся практически не у дел, поскольку Россия предпочтет проводить авианалеты за пределами Прибалтики. Большая часть огневой поддержки российских сил будет представлена артиллерией и бронетанковыми подразделениями. Но прежде, чем последние стянутся на место, обе стороны задействуют воздушно-десантные и воздушно-штурмовые формирования, благодаря которым ряды каждой пополнятся на несколько десятков тысяч человек.

В течение нескольких недель и ЕС, и Россия подтянут оставшиеся части. По мнению автора данного видео, более половины сорокапятитысячных авиадесантных войск РФ будут задействованы уже в самом начале кампании.

Когда к месту боевых действий прибудет большое количество танков и артиллерии, начнется кровавая бойня, учитывая не ахти какие размеры самого поля битвы. Бóльшая часть Прибалтики падет через пару недель без значительных разрушений, а наиболее ожесточенные бои пройдут в южной части Литвы и Калининграде, а также на северо-востоке Польши. Хоть ЕС обладает преимуществом по количеству танков и тяжелой техники, вряд ли ему удастся стянуть все это многообразие к месту проведения боевых действий, особенно с учетом часто возникающей в Европе неспособности достигать единства мнения и позиций. Сколько европейских стран согласятся вмешаться и в каком качестве - существенный вопрос. А те, кто в итоге примет решение в пользу вмешательства, могут потратить много времени на то, чтобы собрать и подтянуть армии в нужный район. Особенно это касается тех стран, чьи вооруженные силы не предназначены для длительного ведения боевых действий вдали от дома.

Теоретически, если ЕС станет действовать в лучших традициях европейского единства, на руку ему может сыграть возможность открытия множества фронтов. Например, Финляндия и Швеция могли бы напасть на Россию с севера и попытаться пробиться к Санкт-Петербургу. Это иммобилизовало бы многие российские силы. В противном случае скандинавские армии будут либо сидеть сложа руки, либо пойдут в обход по морю, потеряв при этом не один месяц. Реально ли убедить Финляндию и Швецию на такой маневр, который будет не более чем военной хитростью, а не долговременной военной целью - вопрос открытый.

Украина, скорее всего, понесет значительные потери, но может также попытать счастья и вернуть свои территории, уйди силы РФ в сторону. Возможно, это произойдет при открытой поддержке европейских солдат, что может помочь расширить фронт без необходимости перебросок на большие расстояния.

Но все это далеко не исчерпывается данным видео, ведь в реальной жизни любой вторжение в Прибалтику может обернуться куда более серьезным военным конфликтом. Имея силы по всей Европе, США и Великобритания не смогут и не станут сохранять нейтралитет. У Европы на самом деле куда больше сухопутных войск, другой вопрос в том, сколь многие из них окажутся втянуты в войну. Если на бой выйдет хотя бы половина сил ЕС, в масштабах заданного района российские войска окажутся в меньшинстве, поскольку силы будут необходимы ей и в других местах и сосредоточить бóльшую их часть в Прибалтике она попросту не сможет.

Мобилизация запасников нарушит равновесие сил в пользу ЕС. У России достаточно мало структурно оформленных резервных подразделений, имеющих необходимую подготовку, в Европе для резервистов существует множество соответствующих программ, особенно в северных странах. Европейские резервисты вооружены в основном облегченными образцами оружия, неэффективными для атак и динамичных маневров. Российские запасники вооружены лучше, они располагают хорошо сохранившимися и рабочими тяжелыми инженерными машинами советских времен. Да и среди тех, что сохранились не очень хорошо, тоже могут оказаться годные для повторного использования. Европа же распродала практически все свое излишнее оборудование.

Национальная гвардия РФ также может оказаться в бою полезнее, чем эквивалентные ей европейские подразделения, включая федеральную полицию. Российская нацгвардия оснащена машинами, отвечающим всем требованиям армейских стандартов. И хотя в массовом порядке такие силы использовать не получится, на них можно положиться в качестве сил поддержки, пока основные силы бьются в других районах или защищают захваченные страны Балтики. В случае с ЕС подобное нереально.

Политическая нерасторопность и недопонимание между 27 странами-членами ЕС приведет, скорее всего, к тому что Российская Федерация захватит все три страны Прибалтики задолго до того, как Европа сможет дать достойный отпор. И даже в этом случае эффективность контрнаступления сил ЕС будет зависеть от способности последнего объединиться перед лицом общей угрозы. Ему вполне под силу освободить все три страны, но на это потребуются месяцы, а то и годы войны и кровопролития.

При более правдоподобном сценарии, когда на войну с Россией в защиту Прибалтики выступит всего несколько стран Европы, последние наверняка остановятся после того, как достигнут калининградской области и ограничатся освобождением южной части Литвы. Страх потерять Калининград, вероятно, является тем самым фактором, что удерживает Россию от вторжения в Прибалтику. Ведь подобный шаг поставит ее в затруднительное положение: стоит ли присоединять новые территории за счет потери части своих?