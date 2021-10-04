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ТАСС

В России разрабатывают новый парашют для обучения подростков десантированию

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Юнармия
Юнармия в Ярославле.
Источник изображения: www.vsegeroi.ru

Новинка будет обладать круглым куполом и повышенным ресурсом применения по сравнению с имеющимися учебно-тренировочными системами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" разрабатывают новейшую учебно-тренировочную парашютную систему, которая позволит обучать основам десантирования юных парашютистов. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор по парашютостроению холдинга Алексей Козин.

"Сейчас нами разрабатывается учебно-тренировочная парашютная система грузоподъемностью до 120 кг как раз для проведения работ по обучению парашютистов начального уровня, в том числе в ДОСААФ", - сказал он, уточнив, что прыжки с таким парашютом могут совершаться в том числе подростками, масса парашютиста должна быть свыше 60 кг.

Новинка будет обладать круглым куполом и повышенным ресурсом применения по сравнению с имеющимися учебно-тренировочными системами.

В июле 2020 года холдинг поставил Московскому городскому аэроклубу ДОСААФ России "Волосово" учебно-тренировочные парашюты системы "Юниор" для обучения ребят, входящих в ряды детско-юношеского движения "Юнармия".

На сегодняшний день Аэроклубом ДОСААФ России в рамках профориентации на базе аэроклуба реализуется модульная программа Московского центра "Патриот.Спорт" "Юный парашютист". По ней обучают юнармейцев от 14 до 18 лет. С 2017 года число участников выросло со 120 до 630 ребят и клубу потребовалось увеличить количество парашютных систем.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
Проекты
2020-й год
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