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Российская газета

Российская бронетехника получит самоизменяющийся камуфляж-хамелеон

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Источник изображения: rg.ru

Российская бронетехника получит камуфляжное покрытие, способное самостоятельно изменять цветовую гамму под окружающую среду. Опытные образцы маскировки проходят испытания на макетах.

Как сообщают РИА Новости, комплекс маскировки состоит из небольших пластин с электрохромным покрытием, которое позволяет создавать различные зрительные образы, копировать цвет и структуру окружающего ландшафта.

Информацию об обстановке система собирает с помощью видеодатчиков и анализирует ее, а затем создает соответствующие камуфлирующие образы.

Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды, и потому может происходить во время движения. Новая маскировка призвана защитить от телевизионно-оптических станций самолетов и беспилотников, а также затруднит наблюдение наземных приборов.

Отметим, что в 2015 году ученые из Томска разработали материал, позволяющий объекту максимально "сливаться" с окружающей средой в инфракрасном спектральном диапазоне. Маскирующий эффект обеспечивается за счет особой структуры камуфляжа, состоящей из теплоизоляционной ткани с наночастицами. А в 2018 году на форуме "Армия" был представлен электрохромный материал для маскировки военнослужащих.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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