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Известия.ru

Российские боевые машины оснастят покрытием-хамелеоном

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Боевые машины российской армии смогут менять окраску в зависимости от окружающей среды благодаря в 2018 году покрытию-хамелеону, сообщил «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Создан опытный образец маскировочного покрытия на основе электрохромных материалов, которое меняет цвет в зависимости от окружающего ландшафта. Сейчас ведутся испытания опытных образцов покрытия на макетах техники», — рассказал собеседник агентства.

Маскировкой планируется оснащать танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и другую военную технику.

Отдельные пластины с электрохромным покрытием в составе комплекса маскировки позволяют ему создавать зрительные образы, которые копируют цвет окружающего ландшафта и его структуру.

«Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды. Если, допустим, танк стоял в поле и покрытие имело раскраску одного типа, а потом он сменил позицию и оказался на фоне ландшафта другого типа, то покрытие будет менять цвет и структуру камуфляжа на всем участке его движения», — следует со слов собеседника агентства.

Источник добавил, из-за того, что техника будет сливаться с ландшафтом, на больших дистанциях возникнут проблемы с идентификацией военной техники даже у профессионально подготовленного человека.

Специалисты госкорпорации «Ростех» разработали маскировочное покрытие-хамелеон в 2018 году. Первый опытный образец — «шлем-невидимка» — сделал бойца более защищенным, усилил его техническое оснащение. Тогда глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что мимикрирующий под цвет окружающей среды материал можно будет использовать для танков и другой боевой техники.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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