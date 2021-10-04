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Названа дата отправки Crew Dragon к МКС

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Источник изображения: Фото: Thom Baur / Reuters

НАСА и SpaceX назвали дату отправки корабля Crew Dragon с несколькими астронавтами на борту на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте Европейского управления космических исследований (ESA).

Crew Dragon отправится к МКС 30 октября. Воскресенье, 31 октября, останется резервной датой на случай, если понадобится вторая попытка запуска. Запуск осуществят с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

«Астронавты отправятся в длительную научную миссию на борту орбитальной лаборатории, где будут жить и работать», — подчеркивается в заявлении.


На борту Crew Dragon будут находиться немецкий космонавт Матиас Маурер, а также астронавты НАСА Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Баррон.

16 сентября SpaceX впервые запустила корабль с гражданским экипажем с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Планировалось, что полет продлится около трех суток.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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