Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 30 сентября 2021 года в Северной Корее была проведена испытательная стрельба нового зенитного ракетного комплекса разработки КНДР.

Испытательная стрельба нового северокорейского зенитного ракетного комплекса, 30.09.2021 (с) ЦТАК

В сообщении ЦТАК от 1 октября говорится:

Академия национальной обороны КНДР 30 сентября провела испытательный запуск новой ракеты противовоздушной обороны. Цель запуска заключается в подтверждении комплексной боевой характеристики ракеты и практичности эксплуатации пусковой установки, локатора и машины боевого комплексного управления.

Член Президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон наблюдал за испытательным запуском вместе с руководящими кадрами оборонной научно-исследовательской области.

Академия национальной обороны опубликовала, что подтверждена удивительная боевая характеристика новой ракеты противовоздушной обороны, в которую внедрены важные инновационные технологии, в том числе технология управления парными рулями и двойной импульсный полетный двигатель, в результате чего быстрая реакционноспособность и точность управляемости улучшились, а зона поражения воздушных целей системы управления ракетой значительно увеличилась. И заявила, что нынешний комплексный запуск имеет большое практичное значение в исследовании и разработке разных перспективных противовоздушных ракетных систем.

Со стороны bmpd укажем, что, судя по распространенному фотоматериалу, была проведена испытательная стрельба нового северокорейского ЗРК под предположительным названием Pon'gae-6. Четырехконтейнерные вертикальные пусковые установки этого комплекса, внешне подобные пусковым установкам ЗРС серии С-300П, размещенные на полуприцепе, буксируемом новым северокорейским колесным тягачом (6х6), были впервые продемонстрированы на военном параде в Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи 10 октября 2020 года.

На показанной теперь фотографии испытательного пуска он производится с такой же пусковой установки. Интерес вызывает облик показанной при этом зенитной управляемой ракеты, весьма отличающейся от облика советских/российских ракет ЗРС серии С-300П (5В55 и 48Н6), и являющейся двухступенчатой ракетой (что подтверждается в сообщении ЦТАК как "двойной импульсный полетный двигатель") с развитыми аэродинамическими рулями.

Предположительно, ЗРК Pon'gae-6 является дальнейшими развитием северокорейского ЗРК Pon'gae-5 (американское обозначение KN-06), известного с 2010 года, трехконтейнерная вертикальная пусковая установка которого также имеет облик аналога транспортно-пусковых контейнеров ЗРС С-300П, но выполнена на грузовом колесном шасси 6х6. Стрельбы ЗРК Pon'gae-5 были впервые публично продемонстрированы северокорейской стороной в феврале 2016 года, и зенитная управляемая ракета этого комплекса выглядит более подобной ракетам ЗРС серии С-300П.

Зенитная управляемая ракета нового северокорейского зенитного ракетного комплекса, 30.09.2021 (с) ЦТАК (via imp-navigator.livejournal.com )

Пусковые установки нового северокорейского зенитного ракетного комплекса на военном параде в Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, 10.10.2020 (с) ЦТАК (via imp-navigator.livejournal.com )

Для сравнения - зенитная управляемая ракета северокорейского зенитного ракетного комплекса Pon'gae-5 (американское обозначение KN-06), снимки стрельб в феврале и апреле 2016 года (с) ЦТАК