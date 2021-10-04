В ЦПК им. Гагарина рассказали о подготовке Пересильд и Шипенко к полету на МКС

По словам начальника Центра подготовки космонавтов Максима Харламова, члены съемочной группы спят на Байконуре вверх ногами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для подготовки к невесомости спят на космодроме Байконур вверх ногами. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

"Только, пожалуй, на Байконуре у нас космонавты спят немножко вверх ногами. На самом деле кровать с той стороны, где ноги, чуть-чуть поднимается постепенно, чем ближе к старту. Это тренируется гемодинамика - чтобы кровь к голове приливала. Таким образом космонавт к факторам космического полета, таким как невесомость, уже готовится потихонечку", - сказал он.

По словам Харламова, экипажи - основной и дублирующий - прилетели на космодром уже подготовленными к полету. Межведомственная комиссия еще в Звездном городке приняла решение рекомендовать их к полету на Международную космическую станцию. "Эти экипажи молодцы, они все с оценками выше 4,5 все [предполетные] экзамены сдали", - отметил начальник ЦПК.

На Байконуре экипаж изучит состояние космического корабля, на котором полетит, ознакомится с последними изменениями в бортовой документации и по медицинскому состоянию подготовится к некоторым факторам космического полета.

За несколько дней до старта, как отметил Максим Харламов, космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко соблюдают обычный режим сна и бодрствования и не придерживаются никаких диет. Им можно есть "все вкусное и побольше".

"Чуть сложнее, чем сдача на права"

Подготовка Пересильд и Шипенко была чуть сложнее, чем подготовка к сдаче на права, пошутил Харламов.

Начальник ЦПК отметил, что подготовка непрофессиональных участников полета заняла чуть больше четырех месяцев без учета медицинского отбора. "Ну чуть посложнее, может быть", - пошутил Харламов в ответ на сравнение сроков подготовки со сдачей на права.

Начальник Центра подготовки космонавтов добавил, что у Пересильд и Шипенко сначала много чего не получалось, но они учились у достаточно опытных инструкторов. "Комплексные тренировки показали, что в рамках своих функций, компетенций они работают замечательно", - подчеркнул Харламов.

По его словам, участникам полета не удалось побороть вредные привычки. "Но мы гарантированно поможем, и на 12 дней они их поборют железно", - сказал он.

Полет Пересильд и Шипенко на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле "Союз МС-19" для съемок первого художественного фильма в космосе запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.