Eurasianet (США): Иран проводит военные учения у границы с Азербайджаном

На фоне роста напряженности на иранско-азербайджанской границе автор разбирается с ее причинами. Назвав несколько факторов, он приходит к выводу, что ни один из них не может служить объяснением масштабности действий вооруженных сил Ирана. При этом эксперты размышляют на тему, кто может вмешаться в гипотетическую войну между двумя странами.

На фоне продолжающегося роста напряженности между Тегераном и Баку Иран объявил о планах провести крупномасштабные военные учения вблизи азербайджанской границы.

В учениях будут задействованы бронетехника, артиллерия, беспилотники, подразделения радиоэлектронной борьбы и вертолеты, объявил 30 сентября бригадный генерал Киюмарс Хейдари, командующий Сухопутными войсками ВС Ирана. По его словам, маневры должны начаться 1 октября в "северо-западных районах" Ирана.

В иранских социальных сетях, в том числе на страницах армейских структур, появились видео больших колонн техники, по сообщениям, направляющихся на север.

Совсем недавно в том же районе уже состоялся целый ряд учений, подробностей о которых почти не обнародовалось. Хотя иранские официальные лица утверждали, что ничего необычного в подобных маневрах нет, они проводились на фоне резкого роста напряженности между двумя странами и вызвали резкую критику со стороны Баку.

В интервью турецкому новостному агентству Anadolu 27 сентября Алиев сказал, что предыдущие учения были "неожиданными" и носили беспрецедентный за последние 30 лет характер. "Почему сейчас? Почему именно на нашей границе? Эти вопросы задает азербайджанская общественность, а не я", - сказал Алиев.

Предстоящие учения, похоже, несут еще более резкий посыл, и сопровождаются шквалом ура-патриотического бряцания оружием со стороны Ирана. Комментатор Хоссейн Далириан, связанный с Корпусом стражей исламской революции, написал в твиттере 30 сентября: "Представьте, что началась война с Азербайджаном. Исламская Республика может запустить тысячу баллистических ракет и поразить тысячу ключевых точек. Война закончится за один день. И не будет времени пустить в ход другую технику. Не обращайте внимания на хвастливые заявления [официальных лиц Азербайджана]".

По состоянию на 30 сентября Баку не делал официальных заявлений по поводу учений, но аффилированные с властями СМИ не остались в долгу. "Тем, кто беспокоится по поводу возможного нападения Ирана на Азербайджан, следует знать, что любое нападение на Азербайджан сопряжено с реальной возможностью вмешательства региональных и глобальных сверхдержав, - написал в твиттере англоязычный новостной сайт Azeri Times. - Подобный сценарий дал бы глобальным сверхдержавам уникальную возможность нанести удар. И Иран тоже это хорошо понимает".

Так и есть: в войну между Ираном и Азербайджаном, несомненно, вмешаются другие державы - как минимум Израиль и Турция, - что станет катастрофой почти для всех, но, возможно, в первую очередь для Ирана.

Тем не менее бряцание оружием налицо. Но вот что за ним стоит, пока не вполне понятно.

Непосредственной причиной, по всей видимости, является задержание иранских дальнобойщиков. Иранские грузовики давно поставляли топливо в контролируемый Арменией Нагорный Карабах, но после прошлогодней войны Азербайджан отвоевал территории, по которым пролегают небольшие отрезки дороги, соединяющей Иран с Карабахом через юг Армении. Восстановив контроль над этой дорогой, азербайджанские пограничники и полиция пытаются создавать препоны для торгового потока из Ирана.

Были и другие раздражители, включая серию военных учений с участием Азербайджана, Турции и Пакистана, а также всплеск антииранской риторики со стороны азербайджанских официальных лиц.

Но ничто из этого не может служить объяснением масштабности ответной реакции Ирана.

Одной примечательной темой недавних выпадов Ирана в адрес Азербайджана являются связи последнего с Израилем. Хотя Ирану вряд ли нужна особая причина, чтобы заговорить о "сионистском режиме" для оправдания того или иного шага, в последние недели упоминания Израиля в контексте Азербайджана заметно участились. И, похоже, дальше будет больше.

Иран не потерпит, чтобы его соседи стали "прибежищем и базой для присутствия фальшивого сионистского режима и его действий против безопасности", заявил 29 сентября журналистам бригадный генерал Мохаммад Пакпур, командующий Сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции. Хотя Пакпур не упомянул Азербайджан напрямую, было ясно, кого он имеет в виду. "Нет никаких сомнений в том, что сионистский режим оказывает помощь и поддержку определенным странам региона, чтобы посеять разногласия и раскол между мусульманскими странами", - сказал он.

"Правительствам соседних стран лучше других известно о причинах иранских военных учений", - добавил Пакпур.

Но тесные связи Азербайджана с Израилем, основанные на продаже газа в одном направлении и поставках вооружения в другом, а также на общем недоверии к Ирану, - тоже не новость. Они носили прочный характер на протяжении многих лет, хотя это и стало более очевидным после прошлогодней войны, во время которой Азербайджан со значительным успехом применил израильское оружие.

Однако после войны 2020 года в израильско-азербайджанских отношениях не произошло ничего нового - по крайней мере, на первый взгляд, - что могло бы объяснить столь масштабную реакцию со стороны Ирана.

Также Иран встревожило усиление влияния Турции в Азербайджане после войны 2020 года, но и в этом случае в последнее время не было никаких конкретных событий, способных объяснить действия Тегерана.

В ближайшем будущем ситуация может немного проясниться. А пока регион будет нервно наблюдать за районами на севере Ирана и внимательно следить за риторикой, исходящей из Баку и Тегерана, не говоря уже об Анкаре, Иерусалиме, Москве и…

Джошуа Кучера