Войти
Военно-промышленный курьер

Вопреки американскому давлению Индия готова закупить ЗРК С-400

339
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Администрация Джо Байдена в крайне затруднительном положении в связи с тем, что правительство Индии во главе с Нарендрой Моди настроено решительно на закупку у России оружия.

Речь также идет о ЗРК С-400. 

Мало того, что миллиардные контракты уходят из-под носа американской оборонной промышленности, так еще в тот момент, когда Нью-Дели становится близким союзником Вашингтона в сдерживании Китая. Об этом пишет американское издание Politico.

Моди побывал в Вашингтоне, где встречался с Байденом и остальными лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором участвуют Индия, Австралия, Япония и США. Они обсуждали целый ряд региональных проблем, однако ни американская, ни индийская сторона не стали подтверждать, что в повестке был вопрос о российских ЗРК С-400, обращает внимание Politico.

Сотрудничество Индии с Россией будет иметь серьезные далеко идущие последствия, касающиеся ослабления влияния США на другие государства, считает автор статьи.

Отмечается, что тихоокеанская стратегия администрации Байдена в этом году подвергнется серьезному испытанию, когда Индия реализует свое соглашение с Россией о поставках оружия на 5 млрд долларов. Эта сделка может вынудить США применить санкции, и произойдет это в тот момент, когда Вашингтон пытается сблизиться с Нью-Дели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индия
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
16.06.2021
Страна себе на уме
16.03.2021
Эксперты: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
11.01.2021
Yahoo News Japan (Япония): каковы подлинные цели недавнего совместного полета китайских и российских бомбардировщиков над Тихим океаном?
28.05.2020
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
05.12.2019
Не хочешь, а купишь: как США навязывает Европе свое оружие
20.06.2016
Стратегический партнер России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 07:21
  • 1
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 04.10 06:26
  • 149
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 01:30
  • 8
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 01:25
  • 1
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 19:49
  • 66
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 03.10 19:36
  • 3
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 03.10 16:07
  • 11
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 02.10 21:49
  • 61
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 02.10 07:01
  • 5
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 02.10 01:45
  • 27
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 01.10 23:41
  • 53
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.10 19:53
  • 2
«Небесный тихоход» для гибридной войны