Вопреки американскому давлению Индия готова закупить ЗРК С-400

Администрация Джо Байдена в крайне затруднительном положении в связи с тем, что правительство Индии во главе с Нарендрой Моди настроено решительно на закупку у России оружия.

Речь также идет о ЗРК С-400.

Мало того, что миллиардные контракты уходят из-под носа американской оборонной промышленности, так еще в тот момент, когда Нью-Дели становится близким союзником Вашингтона в сдерживании Китая. Об этом пишет американское издание Politico.

Моди побывал в Вашингтоне, где встречался с Байденом и остальными лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором участвуют Индия, Австралия, Япония и США. Они обсуждали целый ряд региональных проблем, однако ни американская, ни индийская сторона не стали подтверждать, что в повестке был вопрос о российских ЗРК С-400, обращает внимание Politico.

Сотрудничество Индии с Россией будет иметь серьезные далеко идущие последствия, касающиеся ослабления влияния США на другие государства, считает автор статьи.

Отмечается, что тихоокеанская стратегия администрации Байдена в этом году подвергнется серьезному испытанию, когда Индия реализует свое соглашение с Россией о поставках оружия на 5 млрд долларов. Эта сделка может вынудить США применить санкции, и произойдет это в тот момент, когда Вашингтон пытается сблизиться с Нью-Дели.