Секретный "Ленинский комсомол". Топ-10 неизвестных фактов о первой атомной подлодке России

Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 прибыла к месту вечной стоянки в Кронштадтский морской музей. Там она будет отреставрирована, музеефицирована и станет центральным экспонатом запланированного к открытию после 2023 года "Острова фортов"

Закладка первой отечественной АПЛ (головной корабль проекта 627 "Кит") состоялась на заводе №402 (ныне - ПО "Севмаш", в составе Объединенной судостроительной корпорации) 24 сентября 1955 года. Строительство шло ускоренными темпами. В создании атомохода участвовало 135 предприятий со всей страны. 17 декабря 1958 года лодку передали Военно-морскому флоту (ВМФ). За успешное выполнение этого задания правительства судоверфь была награждена орденом Ленина.

В 1991 году субмарина была выведена из состава Северного флота. В 2005-м поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), куда пришла на утилизацию. Судоремонтники первыми начали борьбу за спасение корабля, высказав идею сделать лодку музеем. В 2010 году было принято окончательное решение главкомом ВМФ РФ не утилизировать К-3 и сохранить ее для истории.

"Создание К-3 было национальной задачей - на ее решение работало 35 институтов, более 20 конструкторских бюро, около 100 промышленных предприятий Советского Союза, - рассказал ТАСС генеральный директор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко. - "Севмашу" выпала честь стать родиной первого атомохода. Для нашего молодого предприятия, как и для всей промышленности в целом, это была революция. За немыслимо короткий срок был построен первый подводный корабль, движимый атомной энергией. С того дня создание АПЛ стало приоритетной задачей нашего завода. Со стапелей предприятия сошли 134 АПЛ. Среди них корабли, которым нет равных в мире".

В стапельном цехе "Севмаша", 1957 год Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

По словам Будниченко, и сегодня предприятие не сбавляет темпов - 2021 год для "Севмаша" стал одним из самых напряженных за последние 20 лет. "В сдаточной программе - несколько кораблей поколения "4+". Летом мы вывели из цеха многоцелевую АПЛ "Красноярск" проекта "Ясень-М", а весной передали ВМФ головной ракетоносец этого проекта "Казань". На очереди - "Новосибирск", "Князь Олег" и "Белгород". Эти корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики. Корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики", - сказал он.

После того как эти ракетоносцы уйдут на флот, заводской стапель "Севмаша" пустовать не будет. В этом году были заложены еще две атомные субмарины - "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" проекта "Борей-А". "Они замкнули линейку крейсеров стратегического назначения, строительство которых сегодня ведется в заводских эллингах. Продолжаются работы и на многоцелевых АПЛ. Для ритмичного строительства прикладываем максимальные усилия", - отметил глава судоверфи.

Строительство К-3 в режиме строжайшей секретности

Ход строительства первой АПЛ был строжайше засекречен. Нельзя было даже выносить чертежи в цех, где строился атомоход. Перед рабочей сменой корабелы заходили в специально отведенное помещение, читали чертежи и запоминали их. С полученной информацией шли трудиться. "Какой-то мастер не сдал вовремя документ военпреду военной приемки, назавтра его уже понижают в должности! За срыв сроков. Это был очень строгий спрос! И за качество, и за срыв сроков", - рассказал ТАСС участник создания подлодки, Герой Социалистического Труда Александр Лагунов.

Сегодня практически невозможно представить, как с помощью одной логарифмической линейки так оперативно просчитывались многочисленные варианты параметров отдельных систем и компоновка отсеков в целом. К концу 1954 года завод №402 располагал основной массой рабочей документации: было разработано 5500 из намеченных к выпуску 7400 чертежей.

В стапельном цехе "Севмаша", 1957 год Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Детали, изготовленные в других цехах, транспортировали в цех, где строилась К-3, под покровом ночи. Их укрывали брезентом, строили дощатые ограждения.

"Детали прочного корпуса, шпангоуты рамные, другие крупногабаритные детали выгружались из цеха только ночью, так как днем было запрещено при световом дне, на улицу показывать эти детали, потому что предупредили, что там где-то фотографируют, там спутники летают, нельзя этого делать, - вспоминал ветеран "Севмаша" Геннадий Правилов. - Нас везде настраивали, что мы работаем на посудостроительном заводе, посуду делаем и прочее".

Для АПЛ все создавалось с нуля: сам корабль и его начинка - приборы, механизмы, навигационное оборудование, производственная база, материалы, вооружение. С целью сохранения секретности работы по изготовлению деталей корпуса в заготовительных цехах производились по 12 другим заказам, где заказчиками значились самые различные предприятия различных ведомств. Например, детали для АПЛ делались якобы для торгового флота и должны были отправляться в Архангельск. И те, кто был связан с заготовкой корпусных деталей, не имели полного представления о том, что делали в самом засекреченном цехе №42.

"Первые детали корпуса были изготовлены без чертежей! Не было чертежей, мы сами рисовали эскизы деталей прочных корпусов, отсылали в Ленинград, детали изготовлялись на Ижорском заводе, мы получали их на завод и получали обечайки и секции в поперечном пролете 8-го цеха. А затем из него в условиях строгой режимности по ночам эти секции перевозились в не достроенный еще 42-й цех", - вспоминал главный инженер Севмашпредприятия (с 1988 по 1994) Федор Шушарин.

Что фактически строится, что создается — никто не знал! Весь корабль был разбит на такие ячейки, на такие составные части, что трудно было представить! Это потом уже, впоследствии узнали весь монолит этого корабля, как он состоит, из чего, когда он уже был построен и спущен на воду. А до этого эти режимы секретности настолько четко выполнялись, так была продумана система, что сейчас просто приходится удивляться Федор Шушарин, главный инженер Севмашпредприятия

При спуске на воду кораблестроители опасались, как бы кто-нибудь не увидел или не сфотографировал атомоход. АПЛ постарались максимально замаскировать: на рубку натянули парусину, все выступающие части обшили фанерой. Позаботились и о том, чтобы на берегу не оказалось посторонних. Число присутствующих на спуске режимного объекта предельно ограничили.

Спуск на воду, 1957 год Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Секретность сохранялась и для экипажа. Его в ноябре 1954-го направили для обучения управлению реактором на первую в мире атомную электростанцию. Моряки получили указание: надеть гражданскую одежду, называть друг друга только по имени, никому не говорить, что они подводники. Нельзя было произносить слово "реактор". Даже на занятиях преподаватели называли его "кристаллизатором" или "аппаратом".

Макет АПЛ разместили в пяти зданиях

При проектировании К-3 главный конструктор АПЛ Владимир Перегудов впервые в отечественном подводном кораблестроении добился разрешения на строительство в натуральную величину деревянных макетов всех отсеков лодки. Это было важно для отработки оптимальной компоновки всего оборудования. Макет атомохода длиной более 100 метров не помещался ни в одном здании, поэтому его разместили в пяти разных местах. На одном из заводов смакетировали три кормовых отсека, а оба носовых с гигантской торпедой - в самом центре Ленинграда, неподалеку от гостиницы "Астория". Макеты сооружали из фанеры и деревянных чурбаков. Трубопроводы и кабельные трассы обозначались пеньковыми веревками с соответствующей маркировкой. Таким образом проектанты получали возможность видеть всю лодку как на ладони. Иногда приходилось прямо на макете ножовкой отпиливать одно "устройство" в виде деревянной чурки и переносить его на более удобное место.

Военные не имели отношения к проекту первой АПЛ

Министерство обороны Советского Союза и ВМФ не имели отношения к идее создания первой отечественной АПЛ проекта 627. Инициатива исходила от ученых, а военные были допущены к проекту лишь тогда, когда был создан первоначальный чертеж подводного корабля, движимого атомной энергией.

"Эффект начальства" и первый пуск реактора

В то время, когда К-3 заканчивала швартовные испытания, на "Севмаш" прибыл заместитель председателя Совета Министров СССР Дмитрий Устинов. Он хотел сократить время мероприятий и как можно быстрее провести следующий ответственный этап - физический пуск реактора. Нужно было исключить возможные осложнения. Дмитрий Федорович был достаточно информирован и спрашивал научного руководителя строительства АПЛ Анатолия Александрова о возможности пуска, мотивируя это тем, что все зависит только от академика.

Ответ Анатолия Петровича был таким: "У нас действительно все готово. Приступим к физпуску, как только вы уедете. Физический пуск - дело серьезное. Когда на нем присутствуют высокопоставленные лица, обязательно что-нибудь пойдет наперекосяк". Этот феномен он назвал "эффектом начальства". Другого ответа Устинов не добился и уехал. Физпуск реактора был назначен незамедлительно.

АПЛ движется без угля и мазута

4 июля 1958 года буксиры отвели от заводского пирса подводную лодку черного цвета необычной архитектуры - первую советскую АПЛ. В 10 часов 3 минуты академик А.П. Александров, находившийся на пульте управления главной энергетической установки корабля, сделал историческую запись в вахтенном журнале пульта: "Впервые в стране на турбину без угля и мазута был подан пар". У Никольского буя лодка отдала буксир и перешла на движение под главный турбозубчатый агрегат, плавно увеличив ход. Находящиеся на корабле руководители ВМФ и промышленности, члены межведомственной комиссии, личный состав корабля и члены сдаточной команды обратили внимание на тот факт, что в носовых отсеках не слышно шумов работающих главных механизмов корабля и не ощущается временами неприятной для ног ходовой вибрации палубы.

Спуск на воду, 1957 год Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Мебель из лимонного дерева

При строительстве К-3 большое внимание уделялось условиям жизни подводников. Каждая каюта была окрашена в свой цвет, использовались матовые краски, чтобы избежать бликов. Мебель для подлодки создавалась по специальному заказу. Для ее производства закарпатские мастера использовали ценные породы дерева. Длинный стол для кают-компании был сделан из лимонного дерева. В случае необходимости его можно было использовать как операционный. По стоимости он был сравним с легковым автомобилем.

Радиация на АПЛ от светознаков

Когда в декабре 1958 года на "Севмаше" заканчивались испытания К-3, то возникли вопросы по радиационной обстановке. Однако причиной послужил не реактор, а обилие светознаков постоянного свечения с добавками радия. Аварийная служба ВМФ отказалась их снимать, кроме того, поддержка была получена со стороны главнокомандующего Военно-морским флотом Сергея Горшкова. Тогда научный руководитель строительства Анатолий Александров и председатель государственного комитета Совета Министров СССР по судостроению Борис Бутома отломали от одного знака кусочек и незаметно положили в карман Сергею Георгиевичу. На выходе из АПЛ сработала сигнализация. Побледневший вахтенный попросил главкома вернуться, пройти помывку и переодевание. После того как Горшкову открыли причину инцидента, все знаки были сняты.

Пресная вода на АПЛ была в избытке

Отличительной чертой первой отечественной АПЛ от дизельных предшественников стало отсутствие дефицита пресной воды. Испарительные установки обеспечивали пресной водой не только приготовление пищи и ежедневную личную гигиену подводников, но и регулярные помывки всего личного состава в душе со сменой постельного белья. Первая помывка проводилась через 20 суток, последующие - через каждые 10 суток похода. После помывки выдавалось новое разовое белье, а смененный комплект грязного белья собирался в мешки, которые выстреливались за борт через специальное донное устройство.

Экипаж АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Имя первой АПЛ присвоено вершине хребта в Северном Ледовитом океане

Имя подлодки "Ленинский комсомол" носит одна из вершин подводного хребта в Северном Ледовитом океане. Это единственная географическая точка, названная в честь советской АПЛ.

В июле 1962 года впервые в истории отечественного ВМФ атомоход К-3 совершил первый длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. Вместе с экипажем командир Лев Жильцов вел подлодку прямо к "макушке" Земли. В то время не было подробной карты с отметками глубин и подводных вершин. АПЛ передвигалась фактически вслепую и вглухую. Работать приходилось в тяжелейших условиях - толща льда отражала шумы собственных винтов, порождая слуховые иллюзии. В какой-то момент акустики заметили: глубина под килем резко снизилась. Специалисты изучили эхограмму. Так был обнаружен подводный хребет на дне Северного Ледовитого океана. Это стало крупнейшим географическим открытием ХХ века. Обнаруженную "новинку" позже назвали в честь известного гидрографа Якова Гаккеля, а вклад первой советской АПЛ в открытие отметили, назвав в ее честь одну из вершин подводного хребта.

Экипаж АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Жениться нельзя, нужно строить корабль

Как рассказывал один из участников строительства К-3 Александр Лагунов, те, кто работал над созданием первого отечественного атомохода, не хотели жениться. И вовсе не потому, что не было привлекательных девушек. Они впервые работали с атомом и не знали, как он поведет себя при строительстве. Радиация в то время была недостаточно изученным явлением, и ее влияние на организм человека не было исследовано полностью. Работники для себя решили, что в ЗАГС они поведут избранниц только после того, как завершат строительство К-3.

Роман Азанов

ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу ПО "Севмаш"