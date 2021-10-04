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Известия.ru

Подлодка «Белгород» завершит госиспытания до конца 2021 года

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» атомная подводная лодка «Белгород» и атомные субмарины «Новосибирск» и «Князь Олег» завершат государственные испытания до конца 2021 года. Об этом 1 октября заявил генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

«На очереди — «Новосибирск», «Князь Олег» и «Белгород». Эти корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики. Корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики», — сказал он ТАСС.

По его словам, в этом году были заложены еще две атомные субмарины — «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта «Борей-А». Они замкнули линейку крейсеров стратегического назначения, строительство которых сегодня ведется в заводских эллингах. Кроме того, продолжаются работы и на многоцелевых атомных подводных лодках (АПЛ).

Ранее, 26 июня, АПЛ «Белгород», способная нести шесть беспилотных аппаратов «Посейдон», впервые вышла в Белое море в ходе испытаний. О начале подготовки к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта АПЛ «Белгород» стало известно в феврале.

«Белгород» спустили на воду 23 апреля 2019 года. За церемонией в Северодвинске наблюдал президент России Владимир Путин.

Как рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, ядерный подводный аппарат «Посейдон» поражает цель в три этапа: АПЛ-носитель доставляет беспилотник к месту отправки, аппарат погружается на глубину до 1 км и уже у вражеского берега, разгоняясь до скорости до 200 км/ч, поднимается к поверхности и производит подрыв ядерного заряда.

Эксперт отметил, что против комплекса «Посейдон» практически нет «противоядия».

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