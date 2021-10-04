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Российская газета

Первую атомную подлодку СССР доставили в Кронштадт и превратят в музей

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Источник изображения: Пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа"

Первую советскую подводную лодку К-3 "Ленинский комсомол" доставили в Кронштадт. Сюда она прибыла в сопровождении буксиров. Об этом говорится в информационном сообщении министерства обороны РФ.

Напомним, первую атомную субмарину отправили из Мурманской области в Кронштадт на борту дока Главного управления глубоководных исследований ВМФ России "Свияга". Ее освободили от понтонов, демонтировали гидроакустический комплекс и кормовой вертикальный стабилизатор.

Подлодку превратят в экспонат Музея военно-морской славы. Его откроют в Кронштадте в 2023 году в рамках проекта "Остров фортов".

"Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Ее построили в Северодвинске, спустили на воду 9 августа 1957 года. Она служила на Северном флоте. В 1991-м "Ленинский комсомол" вывели из боевого состава. Планировали отправить на утилизацию. Но в итоге решили ее сохранить и открыть в ней музей.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
22570 Свияга
СФ
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