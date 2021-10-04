В России заложили корвет «Бравый»

Для Тихоокеанского флота РФ заложили новый корабль. Вчера, 30 сентября, пресс-служба АО «Амурский судостроительный завод» сообщила о том, что на предприятии прошла торжественная церемония закладки нового корвета.

Корабль получил название «Бравый» и станет заключительным в серии из шести корветов проекта 20380, строящихся для Тихоокеанского флота. Планируется, что на боевую службу корабль заступит в 2025 году.

Корвет «Совершенный» проекта 20380 Источник изображения: tass.ru

Многоцелевые корветы проекта 20380 — корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с кораблями и подлодками, а также оказывать огневую поддержку морской пехоте во время десантных операций. Полное водоизмещение корвета составляет около 2200 т, скорость — 27 узлов, дальность автономного плавания — до 4000 миль.

Торжественная закладка корвета «Бравый» Источник изображения: асзкмс.рф

Вооружение каждого из кораблей проекта 20380 включает в себя противокорабельный ракетный комплекс «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут», торпеды, арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, а также крупнокалиберные пулемётные и гранатомётные установки. На корме находится вертолётная площадка с ангаром для базирования вертолёта Ка-27 в противолодочном варианте.