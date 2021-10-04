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ЦАМТО

На вооружение мотострелкового соединения ЗВО в Ленинградской области поступили ПЗРК "Верба"

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Военнослужащий с ПЗРК "Верба"
Военнослужащий с ПЗРК "Верба".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

ЦАМТО, 1 октября. Более 30 комплектов ПЗРК "Верба" поступили на вооружение мотострелкового соединения ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области.

ПЗРК предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Главной особенностью комплекса является возможность поражать малоизлучающие цели, такие как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, в условиях воздействия ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4500 м и на дальности от 500 до 6500 м.

Кроме того, автоматизированная система управления ПЗРК позволяет обнаруживать одиночные и групповые воздушные цели, определять параметры их полета и распределять их между зенитчиками в автоматическом режиме.

В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система "свой-чужой", учебно-тренировочные средства и другие механизмы. Время развертывания ПЗРК составляет 8 секунд.

Также на вооружение мотострелковой бригады ЗВО в ближайшее время будут поставлены более 10 ед. зенитных ракетных комплексов "Стрела-10МН", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Верба ПЗРК
Стрела-10
Компании
Минoбороны РФ
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