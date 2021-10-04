Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета: по два Ми-171Ш и Ми-17В5

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия отправила в Мали в рамках контракта четыре боевых вертолета: два Ми-171Ш и два М-17В5, сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе, комментируя официальное заявление Минобороны этой африканской страны о поставках российских вертолетов.

"В рамках заключенного ранее контракта Россия отправила в Мали два вертолета Ми-171Ш и два Ми-17В5", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вместе с вертолетами Мали поставлен комплект вооружения и боеприпасов.

Ранее министр обороны Мали Садио Камара заявил, что его страна купила у РФ четыре новых вертолета типа Ми-171, оружие и амуницию.

Ми-171Ш (штурмовой) является экспортным вариантом вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор". Это транспортно-штурмовой вертолёт, оснащается комплектом вооружения, эквивалентным вертолету боевой поддержки Ми-24 и адаптируется под применение техники ночного видения.

Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 предназначается для перевозки личного состава, раненых, а также различных грузов и техники. С него можно осуществлять высадку воздушных десантов и разведывательно-диверсионных групп. Комплекс вооружения вертолёта включает неуправляемое ракетное и пушечное вооружение.