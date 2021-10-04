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Для участников первого российско-алжирского учения возведен новейший автономный полевой лагерь

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Флаги России и Алжира
Флаги России и Алжира.
Источник изображения: vpk-news.ru

Для комфортного проживания участников совместного российско-алжирского тактического учения, на полигоне Тарское Южного военного округа в Северной Осетии возведен новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500.

Лагерь состоит из каркасных палаток, выполненных из современных композитных материалов. АПЛ-500 предусмотрен для размещения 500 военнослужащих, одна палатка рассчитана для проживания 16 человек. Качество материалов, удобство и эргономичность лагеря отвечают самым высоким требованиям комфортного проживания в полевых условиях.

Лагерь оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками, обеспечивающими бесперебойное электроснабжение. Комфортную температуру в палатках в летнее время обеспечивают кондиционеры, а в холодное время – мощные обогреватели.

Также лагерь оборудован осветительными мачтами, резиновыми дорожками, системами охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения с выводом видеосигнала на мониторы дежурной смены.

На совместном учении задействуют около 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильную технику повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовую и армейскую авиацию ЮВО.

Первое совместное российско-алжирское тактическое учение продлится до 11 октября текущего года. В мероприятиях принимают участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, и порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжирской Народной Демократической Республики.

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Алжир
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2С12 Сани
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