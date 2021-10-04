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В Латвии мирное время приравняли к военному

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Источник изображения: vpk-news.ru

Кабинет министров Латвии одобрил поправки к «Закону о военной службе».

Отныне латвийские военные и пограничники наделены правом применять служебное огнестрельное оружие в мирное время.

Отмечается, что «оружие может быть применено в ходе проведения специальных операций, в том числе в ситуациях, угрожающих стране в результате действий военного характера». Из аннотации к поправкам к «Закону о военной службе» следует, что в соответствии с действующим законодательством Национальные вооруженные силы (НВС) имеют право на проведение неких спецопераций.

В документе также указано, что «ситуация, угрожающая государству в результате военных действий, — это противозаконная иностранная военная деятельность, осуществляемая против Латвии, в том числе в мирное время», пишет Eadaily со ссылкой на lv.baltnews.com.

Для того, чтобы военнослужащий или пограничник имел право использовать в мирное время огнестрельное оружие и особые средства в проведении спецопераций, в том числе при ликвидации угрозы, вызванной военными действиями, должен быть принят соответствующий нормативный акт.

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Страны
Латвия
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