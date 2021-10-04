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РИА Новости

Адвокат Аграновский: публикация ФСБ перечня запрещенных данных уменьшит "правовую темноту"

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Сотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Созданный ФСБ перечень сведений, не составляющих гостайну, но имеющих значимость для безопасности России, внесет в этот вопрос правовую определенность, которой не хватало, заявил РИА Новости в пятницу опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский.

Накануне ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцам, могут использоваться против безопасности России.

Люди, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами. Перечень состоит из 60 пунктов, среди которых сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, информация о дислокации Вооруженных сил РФ и так далее.

"Это нужный перечень, это хорошо, потому что это соответствует принципу правовой определенности. Есть устойчивое мнение, что статья о шпионаже не очень определенно написана, поэтому её можно расширительно трактовать, это вызывает критику. Здесь добавляется конкретизация ответственности", - объяснил собеседник агентства.

По его словам, человек "всегда должен знать, что делать нельзя, какие его действия могут трактоваться как нарушение закона".

"Таким образом, перечень минимизирует моменты, при которых граждане находятся в правовой темноте и не могут быть уверены в своих действиях", - отметил адвокат.

По словам Аграновского, перечень наверняка будет уточняться, потому что некоторые его формулировки могут привести к разночтениям.

"Например, пункт "данные о морально-психологическом климате в российской армии" действительно может трактоваться по-разному, хотя перечень все-таки направлен именно на конкретизацию ответственности. Считаю, что данная формулировка может быть и нуждается в доработке, но в общем и целом перечень безусловно является шагом вперед", - заключил адвокат.

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